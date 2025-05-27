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В «Лужниках» пройдёт автограф-сессия Давида Трезеге и Кристиана Пануччи

вчера, 14:42

Чемпион мира и Европы по футболу Давид Трезеге проведёт автограф-сессию 1 июня в «Лужниках» в рамках Дня футбола.

Кроме того, поклонники смогут получить автографы от двукратного чемпиона Лиги чемпионов и экс-защитника сборной Италии Кристиана Пануччи.

В рамках мероприятия выступит певец Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman, а также пройдут соревнования среди профессионалов и любителей, в которых примут участие до 800 команд разного возраста.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:51
800 команд...
В один день?
Да ещё и Шаман...)
Гость
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