Музыкальный фестиваль откроет юбилейный проект к 100-летию «Зенита»

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вчера, 14:59

25 мая в «Севкабель Порту» возьмёт старт «„Win City — город в Зените“» — юбилейный проект, приуроченный к 100-летию клуба из Санкт-Петербурга.

В рамках открытия пройдёт музыкальный фестиваль, на котором выступят «Кирпичи», «Биртман», Alblak 52 и «Танцы Минус». Также будет трансляция Матча легенд, встреча с футболистами основного состава и звёздными ветеранами клуба, множество активностей в двухэтажной тематической зоне, где все желающие смогут выиграть предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline.