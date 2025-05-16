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Музыкальный фестиваль откроет юбилейный проект к 100-летию «Зенита»

вчера, 14:59

25 мая в «Севкабель Порту» возьмёт старт «„Win City — город в Зените“» — юбилейный проект, приуроченный к 100-летию клуба из Санкт-Петербурга.

В рамках открытия пройдёт музыкальный фестиваль, на котором выступят «Кирпичи», «Биртман», Alblak 52 и «Танцы Минус». Также будет трансляция Матча легенд, встреча с футболистами основного состава и звёздными ветеранами клуба, множество активностей в двухэтажной тематической зоне, где все желающие смогут выиграть предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 20:22
ush859a54mhw 284 / 284сегодня в 16:17, ред.
После оформления чемпионства Краснодаром 24 мая хитом фестиваля будет песня "В севкабельском порту с пробоиной в борту Газпрёмка поправляла такелаж"

Как же хочется, чтоб ради таких Краснодар допустил осечку в оставшихся двух матчах, но жалко нормальных фанов быков из Краснодара))
nikolah
nikolah ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:21
Заслуженно, с физруком на тренерском мостике ничего не выиграть
nikolah
nikolah
вчера в 20:20
На севкабеле каток топовый открыли, его заценил ранее
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
А он и так запомнится, как год без трофеев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:45
Вековой юбилей бывает раз в 100 лет. Надо сделать, шобы запомнился...
Capral
Capral
вчера в 15:34, ред.
Я думаю, одних кирпичей достаточно. Как в известном фильме, с участием Неподражаемого и Блистательного С.Н.Филипова:"Русская народная песня- кирпичики"!
ush859a54mhw
ush859a54mhw
вчера в 15:17, ред.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:11
    "Предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline" - Фрибет или Бонус от Winline ?)
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