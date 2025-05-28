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«Химки» рискуют последствиями при невыплате долгов

вчера, 18:15

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего тренера «Химок» Франка Артиги, прокомментировал ситуацию с банкротством подмосковного клуба и возможными юридическими последствиями:

«Химки» официально не получили лицензию для РПЛ, а дальше уже всё в плоскости российского законодательства, даже не спортивного. Новость о банкротстве «Химок» для меня такая же, как и для всех. Что касается выплат Артиге, то, насколько я знаю, в законодательстве есть момент, что при банкротстве, должны выплатить зарплату, иначе начинается уголовное преследование. Нужно подробно изучить этот момент, потому что это тоже уже не спортивное законодательство. Завтра уже буду знать. Сейчас всё по-прежнему.

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nqc4z9n29crg
вчера в 18:22
Одним решением РФС просто уничтожил клуб
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