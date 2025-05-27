Аморим публично отчитал Гарначо: «Молись, чтобы найти новый клуб»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил вингеру Алехандро Гарначо, что ему стоит искать новое место для продолжения карьеры.
Причем это произошло прямо перед всей командой:
Лучше молись, чтобы найти клуб, который тебя подпишет.
Инцидент произошёл в субботу на командном собрании. Подобный тон, как сообщается, дал понять всем присутствующим, что в «Юнайтед» на аргентинца больше не рассчитывают.
Зря он это сделал, его всё равно выгонят, а вот после таких подлых поступков, вряд ли кто из серьезных клубов захочет работать с таким гнилым человеком.
Зря он это сделал, его всё равно выгонят, а вот после таких подлых поступков, вряд ли кто из серьезных клубов захочет работать с таким гнилым человеком.