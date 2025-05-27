Аморим публично отчитал Гарначо: «Молись, чтобы найти новый клуб»

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вчера, 23:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил вингеру , что ему стоит искать новое место для продолжения карьеры.

Причем это произошло прямо перед всей командой:

Лучше молись, чтобы найти клуб, который тебя подпишет.

Инцидент произошёл в субботу на командном собрании. Подобный тон, как сообщается, дал понять всем присутствующим, что в «Юнайтед» на аргентинца больше не рассчитывают.

