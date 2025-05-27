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Аморим публично отчитал Гарначо: «Молись, чтобы найти новый клуб»

вчера, 23:56

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил вингеру Алехандро Гарначо, что ему стоит искать новое место для продолжения карьеры.

Причем это произошло прямо перед всей командой:

Лучше молись, чтобы найти клуб, который тебя подпишет.

Инцидент произошёл в субботу на командном собрании. Подобный тон, как сообщается, дал понять всем присутствующим, что в «Юнайтед» на аргентинца больше не рассчитывают.

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Все комментарии
c3arpck2gmzh
c3arpck2gmzh
сегодня в 06:37
Глупо. Теперь его дорого не продашь.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 06:04
Сказал, пока тоже самое не сказали ему
112910415
112910415
сегодня в 05:35
слишком он нервный !
catal
catal
сегодня в 02:59
Все игроки подписанные до Тен Хага (а Гарначо купил Сульшер) оказались вполне топовыми, хотя им тоже говорили молиться и искать команду, все нашли, играют в тысячи раз лучше чем МЮ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:26
Развалил Мю Тен Хага))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:24
Гарначо хороший игрок и найдет себе новый клуб быстро а вот нужен ли будет кому то Аморим после провала в Мю когда ему дадут пинка под зад это большой вопрос.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:14
Аморим нашел козла отпущения. Себя он похоже не видит, в чем упрекнуть. Если что-то не устраивало в игроке, мог это ему на едине высказать, но Рубенка решил перед начальством прогнуться и выслужиться, показав какой он жёсткий и неуступчивый, и как он всех в кулаке держит. А по сути трусливый шакал за громкими словами и напышеными фразами, прикрывал свои провалы и косяки.

Зря он это сделал, его всё равно выгонят, а вот после таких подлых поступков, вряд ли кто из серьезных клубов захочет работать с таким гнилым человеком.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:06
Аморим белый и пушистый
Гость
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