Гари Невиллу запретили посещать стадион «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» не пустит эксперта Sky Sports Гари Невилла на стадион «Сити Граунд». Он должен был работать на матче, но клуб потребовал заменить его. Причина — слова Невилла, призвавшего тренера Эшпириту Санту Нуну «бежать» из команды после конфликта с владельцем Евангелосом Маринакисом.
Инцидент случился после матча с «Лестером», когда Маринакис выбежал на поле из-за того, что травмированный Тайво Авонийи доиграл матч. Позже форварда ввели в искусственную кому.
"Серьезность травмы Тайво Авони - это яркое напоминание о физических рисках в игре и о том, что здоровье и благополучие игрока всегда должны быть на первом месте. Этот принцип не просто политика для нас, это глубоко укоренившееся убеждение нашего владельца".
Разрешают играть или не играть не тренеры вроде Санту Нуну. Владельца Ноттингема возмутило, что Авони позволили играть ВРАЧИ. Они решают. Владелец просто не добежал до них начав кричать на тренера. И расследование внутри команды будет в отношении врачей, тренер не может разрешать или не разрешать играть на поле после травмы.
Вот думается почему Невил как тролль будет изгнан, его "шутка" направлена на дестабилизацию команды, а не на благо.
"Серьезность травмы Тайво Авони - это яркое напоминание о физических рисках в игре и о том, что здоровье и благополучие игрока всегда должны быть на первом месте. Этот принцип не просто политика для нас, это глубоко укоренившееся убеждение нашего владельца".
Разрешают играть или не играть не тренеры вроде Санту Нуну. Владельца Ноттингема возмутило, что Авони позволили играть ВРАЧИ. Они решают. Владелец просто не добежал до них начав кричать на тренера. И расследование внутри команды будет в отношении врачей, тренер не может разрешать или не разрешать играть на поле после травмы.
Вот думается почему Невил как тролль будет изгнан, его "шутка" направлена на дестабилизацию команды, а не на благо.