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Гари Невиллу запретили посещать стадион «Ноттингем Форест»

вчера, 09:25
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси18:00 Не начался

«Ноттингем Форест» не пустит эксперта Sky Sports Гари Невилла на стадион «Сити Граунд». Он должен был работать на матче, но клуб потребовал заменить его. Причина — слова Невилла, призвавшего тренера Эшпириту Санту Нуну «бежать» из команды после конфликта с владельцем Евангелосом Маринакисом.

Инцидент случился после матча с «Лестером», когда Маринакис выбежал на поле из-за того, что травмированный Тайво Авонийи доиграл матч. Позже форварда ввели в искусственную кому.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:27
Причем в полном её проявлении)))
STVA 1
STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:26
Если честно то я губошлепа и близко не пускал на Тв!
adekvat
adekvat ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 10:06
Коли так то Губерниева за его болтовню вообще на тв пускать нельзя.
catal
catal
вчера в 09:57
В заявлении Ноттингема о травме было написано:
"Серьезность травмы Тайво Авони - это яркое напоминание о физических рисках в игре и о том, что здоровье и благополучие игрока всегда должны быть на первом месте. Этот принцип не просто политика для нас, это глубоко укоренившееся убеждение нашего владельца".
Разрешают играть или не играть не тренеры вроде Санту Нуну. Владельца Ноттингема возмутило, что Авони позволили играть ВРАЧИ. Они решают. Владелец просто не добежал до них начав кричать на тренера. И расследование внутри команды будет в отношении врачей, тренер не может разрешать или не разрешать играть на поле после травмы.
Вот думается почему Невил как тролль будет изгнан, его "шутка" направлена на дестабилизацию команды, а не на благо.
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:31, ред.
А как же хвалёная "свобода слова". Человек ведь просто высказал своё мнение по поводу случившегося инцидента, причём никого при этом не оскорбив. И тут сразу запрет за инакомыслие. Демократия как она есть...)
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:27
Точно. Могли тёмную устроить)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:27
Ну вот... Человек сказал что думает и тут запрет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:26
Хорошо хоть морду не набили))) А то могли бы позвать, а там.....))
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