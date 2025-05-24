Гари Невиллу запретили посещать стадион «Ноттингем Форест»

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вчера, 09:25

«Ноттингем Форест» не пустит эксперта Sky Sports на стадион «Сити Граунд». Он должен был работать на матче, но клуб потребовал заменить его. Причина — слова Невилла, призвавшего тренера «бежать» из команды после конфликта с владельцем Евангелосом Маринакисом.

Инцидент случился после матча с «Лестером», когда Маринакис выбежал на поле из-за того, что травмированный доиграл матч. Позже форварда ввели в искусственную кому.