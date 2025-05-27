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«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи с ДТП на чемпионском параде

вчера, 22:25

Футбольный клуб «Ливерпуль», бывший главный тренер Юрген Клопп и УЕФА выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей во время чемпионского парада команды.

Напомним, что в толпу болельщиков въехал автомобиль — пострадали 47 человек, в том числе четверо детей. Полиция установила, что за рулем находился 53-летний мужчина, инцидент не рассматривается как теракт.

На сайте клуба сделали следующие заявление:

Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим происшествием.

Поддержку пострадавшим выразил также и бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Я и моя семья шокированы и опустошены. Наши мысли и молитвы с пострадавшими. Вы никогда не будете одни.

От УЕФА также пришли слова поддержки:

Соболезнуем всем, кого затронул ужасный инцидент на параде «Ливерпуля» в честь победы в Премьер-лиге. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выражаем нашу искреннюю поддержку.

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44fwh7yaf63w
44fwh7yaf63w
сегодня в 04:34
К сожалению такие трагедии были, есть и будут.
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