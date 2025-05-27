«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи с ДТП на чемпионском параде

Футбольный клуб «Ливерпуль», бывший главный тренер Юрген Клопп и УЕФА выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей во время чемпионского парада команды.
Напомним, что в толпу болельщиков въехал автомобиль — пострадали 47 человек, в том числе четверо детей. Полиция установила, что за рулем находился 53-летний мужчина, инцидент не рассматривается как теракт.
На сайте клуба сделали следующие заявление:
Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим происшествием.
Поддержку пострадавшим выразил также и бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:
Я и моя семья шокированы и опустошены. Наши мысли и молитвы с пострадавшими. Вы никогда не будете одни.
От УЕФА также пришли слова поддержки:
Соболезнуем всем, кого затронул ужасный инцидент на параде «Ливерпуля» в честь победы в Премьер-лиге. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выражаем нашу искреннюю поддержку.