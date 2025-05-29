Сержиу Консейсау покинул пост главного тренера «Милана»

Пресс-служба «Милана» объявила об увольнении 50-летнего португальского наставника с поста главного тренера.

Клуб выражает благодарность Сержиу и его команде за преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные в ходе управления основной командой в последние месяцы. Семья «Милана» ценит тренера, который стал обладателем 50-го трофея в истории клуба, и желает ему успехов в будущем.