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Сержиу Консейсау покинул пост главного тренера «Милана»

вчера, 23:18

Пресс-служба «Милана» объявила об увольнении 50-летнего португальского наставника Сержиу Консейсау с поста главного тренера.

Клуб выражает благодарность Сержиу и его команде за преданность, профессионализм и самоотверженность, проявленные в ходе управления основной командой в последние месяцы. Семья «Милана» ценит тренера, который стал обладателем 50-го трофея в истории клуба, и желает ему успехов в будущем.

Консейсау возглавлял клуб с 30 декабря 2024 года и под его руководством «Милан» завоевал Суперкубок Италии.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:31
А ведь так хорошо и грамотно начинал в Милане- победил Интер в СК, причем по всем статьям. Тогда мне не казалось, что так быстро закончится его вояж в Милан...
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:26
в Лацио надо было идти сразу еще год назад после Порту. ну возможно сейчас там и окажется. Кризисные Манчестеры Миланы это сложные клубы даже для больших тренеров, молодым тренерам после Болоньи, Байера, Порту и Спортинга тяжело работать там где результата требуют на третий матч уже с разобранной командой
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