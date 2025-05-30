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Трент официально представлен в «Реале»

вчера, 13:25

Воспитанник «Ливерпуля», защитник Трент Александер-Арнольд был официально презентован в качестве игрока мадридского «Реала».

Футболист подписал с испанским клубом контракт, рассчитанный до конца июня 2031 года.

Трент выступал за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. Игрок попрощался с родным клубом ещё месяц назад. В составе мерсисайдцев защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:10
Что Реал хочет выиграть с этими неграми? Давно известный факт что когда негры получают большие деньги они перестают играть. Перец ещё пожалеет
Capral
Capral
вчера в 17:08
Ну так игроки и создают рисунок игры, её стиль.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:44, ред.
Я говорю про вальяжность как составляющую рисунка игры, а не как качество отдельных игроков. У Вальверде тоже её не присутствует. Но именно для результата эти два игрока необходимы.
Может и Алонсо поиграл бы в нечто похожее, но этот футбол с результатом закончился с Кроосом и Модричем.
Capral
Capral
вчера в 16:37, ред.
Я не говорю про толк, я говорю про необратимые изменения в игре, с приходом Алонсо. Что касается Крооса и Модрича. Модрич, пожалуй да, но не Кроос. Крооса в Германии, часто сравнивают с молодым Беккенбауэром, а у него в игре, никогда вальяжности не было... Была только королевская осанка и манера игры, но не вальяжность.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:30
Где толк от этой вальяжности, когда у тебя нет уже Крооса и Модрич не тянет, от слова совсем. Всё, приехали. Вот и логичный итог этого сезона, ноль трофеев.
Capral
Capral
вчера в 16:01
Как раз, именно в Реале полная авоська вальяжности. Перечислять всех по именам не хватит времени. А Алонсо упростит до предела футбола Реала, потому что знаний Анчи у него еще нет, а придумать, что-то новое, оригинальное, он вряд ли сможет... Поэтому, скорей всего, будет продолжать предсказуемый атлетичный футбол Байера. Но возможно, в играх с Барсой, такой футбол окажется более радикальным и выигрышным, чем академичный футбол Анчелотти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:56
Хороший защитник,нужен Реалу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:04
26 лет! О каких "выжатых соках" вы говорите? В расцвете сил!
Главное он здоров как дикая лошадь открытая Пржевальским!
Алонсо будет строить команду с интенсивным футболом... Прессинг, быстрые контратаки....
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:47, ред.
Для королевской вальяжности, нужны соответствующие игроки. А когда их нет, как показал этот сезон, то и полный провал по всем фронтам. Трента вели до какой-либо конкретики по Алонсо. Сомневаюсь, что это трансфер именно под испансого тренера. И сомневаюсь, что Реал бы позарился на него, если бы за него пришлось полную сумму.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 14:13
Как игрок очень сильный. Посмотрим, что получится у него в Реале
Capral
Capral
вчера в 14:11
Так дело в том, что Реал, с приходом Алонсо, скорей всего и станет играть прямолинейно, как играл Байер. Возможно, поэтому, игрока и взяли в команду... Той вальяжности королевской, что была при Анчи, видимо уже не будет. То, что Карло компенсировал опытом и мастерством, Алонсо, надо думать, будет компенсировать интенсивностью футбола...
Triem
Triem
вчера в 13:59
Рад и за Реал и за Трента. Хороший трансфер - обеим сторонам думаю повезло.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 13:52
Ливерпуль из него все соки выжил.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 13:41
Важное укрепления фланга обороны, игрок очень высокого уровня. Теперь важно чтобы пошло в новом клубе хорошо, а не как было у Азара.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:37
Как защитник полное дно. Позиционно вообще не умеет играть. С 2 ЦЗ это точно будет проходной двор на правом фланге Реала. С 3 ЦЗ будет нормально. Но королевский клуб с 3 ЦЗ мне как-то не представляется. Учитывая хорошие подачи/прострелы у него можно и на правый фланг атаки, но это будет прямолинейно для такого клуба, это английская классика.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:27
Посмотрим что у него получится в Реале!
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