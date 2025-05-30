Трент официально представлен в «Реале»

Воспитанник «Ливерпуля», защитник Трент Александер-Арнольд был официально презентован в качестве игрока мадридского «Реала».
Футболист подписал с испанским клубом контракт, рассчитанный до конца июня 2031 года.
Трент выступал за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. Игрок попрощался с родным клубом ещё месяц назад. В составе мерсисайдцев защитник выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Англии.
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