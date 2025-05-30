Аллегри — главный тренер «Милана»

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри официально представлен в качестве главного тренера «Милана».
Ранее сообщалось, что контракт итальянца с клубом рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 млн евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.
Предыдущим местом работы Массимилиано был «Ювентус», который тренер покинул в 2024 году.
Уже позже, в Ювентусе Массимо в себя поверил, что называется, и показал зубы. Жаль только, что ничего большего не показал. Это не тренер топ-клубу, с ним будет обычное топтание в зоне около еврокубков.
Жаль, что настолько великий в прошлом клуб скатился в европейские середняки. И чем больше времени проходит, тем меньше вероятность возвращения на вершину.
Уже позже, в Ювентусе Массимо в себя поверил, что называется, и показал зубы. Жаль только, что ничего большего не показал. Это не тренер топ-клубу, с ним будет обычное топтание в зоне около еврокубков.
Жаль, что настолько великий в прошлом клуб скатился в европейские середняки. И чем больше времени проходит, тем меньше вероятность возвращения на вершину.