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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

Аллегри — главный тренер «Милана»

вчера, 13:14

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри официально представлен в качестве главного тренера «Милана».

Ранее сообщалось, что контракт итальянца с клубом рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 млн евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.

Предыдущим местом работы Массимилиано был «Ювентус», который тренер покинул в 2024 году.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 21:09
Капелло выиграл Серию А с Миланом, который забил 36 мячей в 34 играх.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:56
Интер пока ещё ничего не выиграл. И в том числе благодаря Милану, который обыграл в суперкубке Италии, выкинул их из КИ и дал заработать лишь одно очко в Серии А.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:27
Порочный круг. Милан все таки в ее вернул Аллегри. Интер только выиграет от этого)))
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:23
А так и должно быть в Италии.
Karkaz
Karkaz ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 14:23
Милан наладит игру в обороне и будет 1-0, 0-0, 0-1 по классике от Аллегри)
Triem
Triem
вчера в 13:54
Это очень хорошо! Лучше для Милана вариантов все равно больше нет и Аллегри грамотный спец.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 13:41
о боже( что происходит.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:40
Не знаю. Капелло считает это лучшим решением за последние годы в Милане.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:31
Ничего хорошего не будет. Аллегри приглашали 15-ть лет назад в Милан от безысходности: денег на трансферы не было, нужен был тот, кто не будет просить трансферы и как-то протянет на былом наследии.

Уже позже, в Ювентусе Массимо в себя поверил, что называется, и показал зубы. Жаль только, что ничего большего не показал. Это не тренер топ-клубу, с ним будет обычное топтание в зоне около еврокубков.

Жаль, что настолько великий в прошлом клуб скатился в европейские середняки. И чем больше времени проходит, тем меньше вероятность возвращения на вершину.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:29
Интересно на его работу посмотреть заново в Милане!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:16
Я рад этой новости. Милан наладит игру в обороне и не будет проходного центра поля. Итальянцы это то что нужно итальянским клубам.
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