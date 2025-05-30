Аллегри — главный тренер «Милана»

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вчера, 13:14

Итальянский специалист официально представлен в качестве главного тренера «Милана».

Ранее сообщалось, что контракт итальянца с клубом рассчитан на 3 года. Зарплата составит 5 млн евро за сезон, бонусные выплаты – 2 млн евро.

Предыдущим местом работы Массимилиано был «Ювентус», который тренер покинул в 2024 году.