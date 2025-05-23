Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

РФС напомнил о запрете стимулирования клубов третьей стороной

вчера, 16:54

В департаменте коммуникаций Российского футбольного союза перед решающими матчами РПЛ и Первой лиги напомнили о запрете стимулирования клубов третьей стороной.

РФС мотивирует данный запрет общемировой практикой, а именно уставом УЕФА и практикой спортивного арбитражного суда города Лозанны, который установил, что бонусы от третьих лиц включены не только в виды деятельности, связанные с договорными матчами, но также и то, что они представляют собой нарушение уставных целей и принципов УЕФА, оказывают влияние на конкуренцию и могут означать неоправданное преимущество для участника.

Кроме того, практикой Спортивного арбитражного суда города Лозанны сформулирован следующий вывод: «Вознаграждения от третьих лиц ущемляют честную игру, которая должна регулировать мир футбола, целостность соревнований, и являются явным нарушением спортивных ценностей. Вознаграждения от третьих лиц ограничивают права на равные возможности для всех участников соревнования, потому что самые богатые клубы будут в более выгодном положении, так как способны предлагать такое вознаграждение, фактически ставя в невыгодное положение другие клубы, которые не имеют экономической возможности стимулировать другие команды или игроков подобного рода бонусами. Кроме того, вознаграждения от третьих лиц угрожают целостности конкуренции, изменяя и влияя на естественное развитие и конкуренцию. Команда, которая в конце спортивного сезона или соответствующего соревнования ничем не рискует (например, потому что, независимо от результатов её последних матчей, она не будет претендовать на европейские соревнования, или улучшать свои позиции в таблице национальной лиги, или квалифицироваться для следующего матча турнира), возможно, не будет выступать на максимуме своих способностей из-за отсутствия мотивации. Спортивный дух требует, чтобы те, кто участвует в футбольных соревнованиях (клубы, тренеры, игроки и так далее), были мотивированы на достижение успеха без учёта финансового стимулирования за счёт бонусов от третьих лиц.

Следовательно, тот факт, что третья сторона компенсирует отсутствие мотивации, выплачивая бонус, чтобы обеспечить „дополнительную мотивацию“ для другой команды, очевидно, оказывает влияние не только на исход матча, но и на само соревнование, ставя под угрозу честность соревнования, и потенциально предоставляет неоправданное преимущество третьей стороне, которая выплачивает этот бонус (в случае, если она также участвует в соревновании). Наконец, предоставление бонусов третьим лицам может привести к искажению футбольных соревнований. Наличие команд, которым в какой-то момент во время соревнований нечего терять или они ничем не рискуют (то есть, независимо от того, насколько хорошо они играют, они не будут продвигаться к лучшей позиции), не будут играть хорошо, если не получат „дополнительную мотивацию“ от третьих клубов, которые нуждаются в их победах. Такая ситуация только способствует выплате этих бонусов и ставит под угрозу честность конкуренции».

РФС действует строго в соответствии с Уставом УЕФА и практикой Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Так в 2019 году КДК наказал Дмитрия Градиленко, на тот момент генерального директора ФК «Урожай», за попытку стимулирования ФК «Черноморец».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: championat.com
Работа по лицензированию «Крыльев», «Химок» и «Черноморца» ещё не завершена
21 мая
ОфициальноВ РФС заявили, что ФИФА могла снять отстранение с российских команд
20 мая
КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче с «Ростовом»
19 мая
В РФС опровергли, что два клуба РПЛ не прошли лицензирование
16 мая
Генсек РФС: «Мы хотим вернуться на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА»
01 апреля
Дюков: «Хотим вернуться в международный футбол с флагом и гимном»
27 марта
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 17:41
Интересно а кто об этом будет знать?
Capral
Capral
вчера в 17:33
Да конечно, кто послушает. Как обычно х...ю несут для видимости.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:29
Быдо.бы отлично,но вряд ли.
Vilar
Vilar
вчера в 17:23
Напугали ёжиков голой ж...пой.
fdqwkw8r5772
fdqwkw8r5772
вчера в 17:09
А кто об этом забудет, того будут бить по наглой немытой морде!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:07
Могу ошибаться , но по моему раньше стимулирование третьей стороной имело довольно распространённую практику и ни как не наказывалось , может это букмекеры подсуетились , что бы им "масть не путали"?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 