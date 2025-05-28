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РФС вынес решение по вопросу лицензирования «Химок»

вчера, 10:52

Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в РФ. На нём было принято решение отклонить апелляционную жалобу «Химок» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать подмосковному клубу в выдаче лицензии для возможного участия в следующем сезоне РПЛ. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:48
"Как следует из регламента Российского футбольного союза, «Химки» будут заменены в РПЛ другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги."
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Как я понимаю, что клуб, который должен заменить Химки не должен играть в стыках. Ведь Химки в итоговой таблице заняли 12-е место. А если команда играет стыки, то какая это замена?
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:09
Обе эти причины имеют прямое отношение к детско-юношескому футболу. Если нет денег для взрослых команд на стадион, на зарплату и тому подобное, то откуда возьмутся деньги на детско-юношеский футбол? Я думал, это и так понятно из моего комментария.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:54
Олег, к сожалению и РПЛ и РФС имеют интересы, не всегда совпадающие с интересами футбола. Можно было бы обязать город Сочи допустить Черноморец к играм на Фиште, который строило государство, а не Ротенберг - хозяин ФК Сочи. Но "авторитет" Ротеньерга оказался выше. А если бы Черноморцу дали Фишт, то фк Сочи пролетает мимо. Все ясно как пень!
catal
catal
вчера в 13:35
Спорт и деньги. Противоположные понятия никогда не совмещающиеся воедино, деньги должны создавать и поддерживать спорт, а вместо этого спорт является дойной коровой, из которой выдаивают деньги.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:31
Позвольте прозвонить со своей колокольни непопулярную музычку...
В данной ситуации решить следующим образом.
Надо учитывать и наличие футбола в том или ином регионе.
Ахмат остается в РПЛ, к ним присоединяется Урал и Черноморец (отсутствие стадиона не аргумент, на Фиште играют футболисты среди которых много сочинцев! Назовите) Тем более Новороссийск вопрос о стадионе решает... Плюс 2 команды залетевшие напрямую - Балтика и Торпедо.
За адекватность
За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:06
Приветствую Анатолий! Согласно регламента: ""Клубы РПЛ, а также футбольные клубы – участники Первой лиги, чьи команды завоевали право выступать в чемпионате, но не имеющие лицензии РФС I или отказавшиеся от участия в чемпионате, к чемпионату не допускаются. Решением исполкома (бюро исполкома) РФС с учетом мнения РПЛ и ФНЛ они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество имеют клубы, выступавшие в чемпионате, перед клубами, выступавшими в сезоне 2024–2025 годов в Первой Лиге. Все не предусмотренные настоящим регламентом варианты ротации определяются отдельным решением исполкома (бюро исполкома) РФС по согласованию с РПЛ и ФНЛ". Независимо от результатов стыков тот, кто займет место "Химок" будет определен на заседании бюро исполкома РФС. Возможно решение будет такое, как ты пишешь. Мне неведомо. Но суть в том, что "НН" , если предположить, что решение будет именно таким, может смело сливать "Сочи" ни о чем не переживая. Лично я бы для проигравших в стыках устроил еще один стык, победитель которого и занял бы место "Химок". Но тут опять же на отпускных чемоданах все сидят, тем не менее все же в РПЛ рвутся играть, пусть бы проигравшие в стыках и укоротили себе отпуск ради такого дела. Ну а как оно будет в итоге скоро узнаем. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
ztx2u93c8gre
ztx2u93c8gre
вчера в 12:10
Согласно регламента:
- если оба стыка выиграют команды РПЛ, то остается Оренбург.
- если один из стыков выигрывает команда РПЛ, то остаются, те кто играл в стыках.
- если команды РПЛ проиграют оба стыка, то будет вынесено дополнительное решение на собрании команд РПЛ.
t9sjwyaq3j74
t9sjwyaq3j74
вчера в 11:56
Теперь владельцу Химок раскошелиться придется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 11:54
Хорошо, если не посадят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:54
Володя, есть регламент. В такой последовательности. 1. НН, если проиграет Сочам стыки 2. Ахмат, если проиграет Уралу стыки. 3 Оренбург, если НН и Ахмат выиграют стыки. Понял?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 11:51
Давай отделим мух от котлет. Черноморец не получил лицензию изза отсутствия стадиона. Химки - из-за отсутствия денег. Обе эти причины не имеют никакого отношения к "детско-юношескому футболу. Прежде чем покупать машину, или квартиру надо решить финансовые вопросы, а потом думать о мебели. Пора госфинансирование из профессионального футбола убирать совсем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Asper (раскрыть)
вчера в 11:47
Давай я тебе спокойно регламент поясню, а то ты не то пишешь. НН занял законное 13 место для участия в стыках. В связи со снятием Химок, именно НН получит право остаться в РПЛ в случае проигрыша Сочам в стыках, а не Оренбург. Такой регламент. Теперь понятно. А вот если и НН, и Ахмат оба проиграют стыки, только тогда Оренбург останется.
Asper
Asper
вчера в 11:24
Оренбургу срочно вылетать в Сочи тогда, на стык, а Нижнему отбой.
Ну или пусть хоть катнут стыки с Родиной, или кто там готов по списку попытать удачи..
Хорошо, если Оренбург останется, но по отношению к НН какое-то неспортивное недоразумение выходит..
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:17
Какой-то бардак творится в футболе. Столько всегда было слов о детско-юношеских секциях, о развитии молодёжи, о подготовке игроков для клубов и сборной...
А на деле клубы первой лиги не могут получить лицензию высшей лиги, а клубы из этой высшей лиги лишаются аккредитации.
В этих реалиях даже спрашивать глупо что там делается с детско-юношескими кружками. Одни слова и никаких дел.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 11:16
    Capral
    Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 11:04
    Солидарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:04
    И что это окончательное решение?
    Химки тогда в ФНЛ идут???
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:02, ред.
    А я буду рад если Оренбург Слишковича останестя в РПЛ, они этой весной заслужили второй шанс и показали достойный футбол, даже в матче с будущим чемпионом. А Химки что есть что нет их, какое то слепое пятно вместо клуба
    112910415
    112910415
    вчера в 11:01
    доигрался Садыгов ...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:56
    Интересно, какой клуб займёт место Химок в РПЛ?
    Capral
    Capral
    вчера в 10:55
    Да и сказать откровенно- засиделись Химки в высшем обществе...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:55
    Жаль что руководство не нашло денег... Нужно за год искать спонсоров
    Гость
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