РФС вынес решение по вопросу лицензирования «Химок»

Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в РФ. На нём было принято решение отклонить апелляционную жалобу «Химок» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать подмосковному клубу в выдаче лицензии для возможного участия в следующем сезоне РПЛ. Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования.
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А на деле клубы первой лиги не могут получить лицензию высшей лиги, а клубы из этой высшей лиги лишаются аккредитации.
В этих реалиях даже спрашивать глупо что там делается с детско-юношескими кружками. Одни слова и никаких дел.
А на деле клубы первой лиги не могут получить лицензию высшей лиги, а клубы из этой высшей лиги лишаются аккредитации.
В этих реалиях даже спрашивать глупо что там делается с детско-юношескими кружками. Одни слова и никаких дел.