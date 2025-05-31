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Митрофанов — об увеличении РПЛ до 18 команд: «Никаких предпосылок не вижу»

вчера, 10:18

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался по поводу идеи расширения Премьер-Лиги.

Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу.

Ранее Митрофанов пояснил, как будет происходить процесс выбора команды на замену «Химкам», ведь клуб не допустили к участию в РПЛ.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:41
18 команд и розыгрыш Кубка, как раньше без всяких путей регионов тоесть все команды начинают с 1/32 финала по две игры в гостях и дома
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:28
16 команд более чем достаточно. Пока Росс футбол не будет зарабатывать на хорошем уровне, нет смысла расширении Лири до 18 команд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:18
РПЛ нужно сокртить до 8-12 команд
протон
протон ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:50
О чём я и говорю. Вы правы на всё 10000 процентов. Те игроки, которые играют многочисленными клонами, нас не поддержат. Поймут те, кто вкладывается каждый день с большим трудом, как медоносная пчела. В моей группе такая же ситуация состоялась. Мне больше всего обидно за тех игроков, которые так вложились в игру. и бацЦ! Суть еще в том что у игроков не осталось баллов на игру в гр. Заболотного.
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:46
Согласен с Вами. Этот аккаунт был в моей группе, где мы весь месяц соревновались и вели упорную борьбу за первое место с пользователем STVA1. Это было интересно, это была интрига, то я вырывался вперёд, то он. Но тут, в предпоследний день месяца выстреливает это ставка с коэффициент 86. Просто шальная ставка, как говориться пальцем в небо. Посмотрел на другие ставки этого пользователя, там всего шесть ставок за месяц в подобном стиле, и не одной угаданной за всю историю аккаунта, это ставка стала первой. И то, что этот аккаунт "один из", у меня нет никаких сомнений. К самому пользователю этого аккаунта никаких претензий нет, он всё делал по правилам, так как правила КП не запрещают использования нескольких аккаунтов. Для меня этот конкурс - это просто игра, азарт, соревнование. Мне не нужны не призы, ни випы. Мне просто интересно соревноваться с другими участниками сайта в ЧЕСТНОЙ борьбе. А после таких побед пропадает всё желание играть.

Никого ни в чем не обвиняю, просто высказал своё личное, субъективное мнение.
musrp6hmu4mx
musrp6hmu4mx
вчера в 10:41
Увеличение точно не будет, примеры с Химками,Новороссийском,Хабаровском, это доказывают, причём таких команд большинство (без финансов и требуемой инфраструктуры)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:38
А как в Англии сказать до 30 - упадёт)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
А вы в РФС вообще что нибудь видите, кроме денег из госбюджета ☝️😜
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 10:27
Тут уменьшать надо.
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