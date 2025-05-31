Митрофанов — об увеличении РПЛ до 18 команд: «Никаких предпосылок не вижу»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался по поводу идеи расширения Премьер-Лиги.
Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу.
Ранее Митрофанов пояснил, как будет происходить процесс выбора команды на замену «Химкам», ведь клуб не допустили к участию в РПЛ.
Никого ни в чем не обвиняю, просто высказал своё личное, субъективное мнение.
Никого ни в чем не обвиняю, просто высказал своё личное, субъективное мнение.