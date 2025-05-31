Митрофанов — об увеличении РПЛ до 18 команд: «Никаких предпосылок не вижу»

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вчера, 10:18

Генеральный секретарь Российского футбольного союза высказался по поводу идеи расширения Премьер-Лиги.

Мы не получали обращения об увеличении команд в РПЛ до 18. Возможно, 18-20 команд — это здорово. Но экономических предпосылок для этого я никаких не вижу.