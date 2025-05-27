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Вратарь «Ювентуса» пропустит восемь недель после операции

вчера, 14:17

Вчера вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин перенёс операцию на правой руке. Восстановление займёт около восьми недель. Об этом сообщила пресс-служба «Ювентуса».

В понедельник днём Маттиа Перин перенёс операцию по артродезу проксимального межфалангового сустава пятого пальца правой руки, которая потребовалась после посттравматического артроза в результате стойкого подвывиха. Операция была проведена доктором Баттистоном и доктором Ферреро в присутствии клубного врача доктора Фрески и прошла успешно. Игрок сможет вернуться на поле примерно через восемь недель.

Напомним, контракт Перина с «Ювентусом» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 32-летний итальянец сыграл 9 матчей во всех турнирах, пропустил 8 мячей и 3 игры провёл на ноль.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:37
Здоровья стражу ворот Ювентуса.
Неприятные последствия травмы.
Гость
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