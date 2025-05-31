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Ганчаренко извинился за поражение «Пари НН» в стыковом матче с «Сочи»

вчера, 21:28
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Ганчаренко публично извинился перед болельщиками и клубом за поражение в ответном стыковом поединке против «Сочи»:

Хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее. И то, как мы шли в концовке, мы царапались в каждом матче. Но сегодня многие вещи сработали против нас, в первую очередь контроль мяча на фоне усталости. И жара, и перелеты, и остальное… Конечно, это не оправдание, но это сказалось. Дергание, где мы играем, сказалось на команде, всё это есть внутри коллектива, как бы мы ни пытались ребят от этого отвлечь.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 22:30
Неужели нельзя найти нормального генерального директора, вместо пиар-фармацевта и нормального главного тренера в столице ПФО ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:46
Ну а где логичные после извинений - Я ухожу? Или будет ждать пока самого не погонят пинками под зад с позором?
KuznecSvarog
KuznecSvarog
вчера в 21:34
Ни слову не верю.
Гость
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