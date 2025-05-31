Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал возможное будущее команды

После ответного матча стыковых игр с «Сочи» (2:1, 1:3), в котором «Пари НН» не удалось сохранить место в РПЛ, спортивный директор клуба Александр Удальцов ответил на вопрос о том, заслуживает ли команда выступать в элите:
Мы проиграли стыки команде из ФНЛ, которая забила больше голов. Если Исполком примет другое решение из-за недопуска «Химок», это будет некий фарт. Мы не заслуживаем. Но если говорить глобально, то такой клуб, как «Пари НН» с таким стадионом и в таком городе, заслуживает быть в РПЛ. Для нас проблема, что в спортивном плане не смогли выполнить эту задачу.
Байкал предлагает дать условные 30 тыс очков в месяц всем и каждый будет в праве тратить их как угодно! Вроде бы хорошая идея, но тогда упайдет посещаемость сайта, многие перестанут писать посты и т.д и т.п потому, что многие "игроки" подумают... а зачем всё это, если и так очки начислят.....!!! Это совсем невыгодно админам, т.к мало того, что активность сайта рухнет, так еще и реальные призы на халяву раздавать придется! Такая идея в условные 30 тыс очков может жить только в том случае, если играть не за призы!!!
А вот если желаешь получить приз, будь добор заходи на сайт, пиши коменты, зарабатывай очки и борись за победу! Но тут админам нужно немного подкорректировать очковые начисления. К примеру сократит очки за вход на сайт, но начислять очки за коменты не раз в два часа, а каждый час.... или увеличить количество попаданий "лучший комант" с двух раз до 4-5 раз в день.... тогда всем игрокам придется быть более активными и набирать балы!!! Таким образом и активность сайта не упайдет, и "фермеры" будут вынуждены работать на сайт! И вот тут уже игрок будет в праве тратить свои очки как ему угодно....хочешь ставь на "верные ставки" , хочешь рискуй и лови большие кефы!!!
Но есть еще одна проблема, которая многих раздражает....это так называемые "фермеры стрелки", которые мало того, что не активные и весь свой очковый бюджет получают лишь за вход на сайт, так еще и своими "шальными" попаданиями лишают удовольствия соревноваться! Таких ситуаций много, когда в группе идет борьба между двумя- тремя игроками, которые идут ноздря в ноздрю, а потом бах и остаются ни с чем....т.к их обходит "лихач"....
Была же для таких "стрелков" группа на точный счет, так соберитесь там и "пуляйте" сколько вам угодно!)))
Как то так....!!!
Байкал предлагает дать условные 30 тыс очков в месяц всем и каждый будет в праве тратить их как угодно! Вроде бы хорошая идея, но тогда упайдет посещаемость сайта, многие перестанут писать посты и т.д и т.п потому, что многие "игроки" подумают... а зачем всё это, если и так очки начислят.....!!! Это совсем невыгодно админам, т.к мало того, что активность сайта рухнет, так еще и реальные призы на халяву раздавать придется! Такая идея в условные 30 тыс очков может жить только в том случае, если играть не за призы!!!
А вот если желаешь получить приз, будь добор заходи на сайт, пиши коменты, зарабатывай очки и борись за победу! Но тут админам нужно немного подкорректировать очковые начисления. К примеру сократит очки за вход на сайт, но начислять очки за коменты не раз в два часа, а каждый час.... или увеличить количество попаданий "лучший комант" с двух раз до 4-5 раз в день.... тогда всем игрокам придется быть более активными и набирать балы!!! Таким образом и активность сайта не упайдет, и "фермеры" будут вынуждены работать на сайт! И вот тут уже игрок будет в праве тратить свои очки как ему угодно....хочешь ставь на "верные ставки" , хочешь рискуй и лови большие кефы!!!
Но есть еще одна проблема, которая многих раздражает....это так называемые "фермеры стрелки", которые мало того, что не активные и весь свой очковый бюджет получают лишь за вход на сайт, так еще и своими "шальными" попаданиями лишают удовольствия соревноваться! Таких ситуаций много, когда в группе идет борьба между двумя- тремя игроками, которые идут ноздря в ноздрю, а потом бах и остаются ни с чем....т.к их обходит "лихач"....
Была же для таких "стрелков" группа на точный счет, так соберитесь там и "пуляйте" сколько вам угодно!)))
Как то так....!!!
Ну, значит, с учётом того, что только что Ахмат с НУЖНЫМ счётом выиграл у Урала, останетесь в "административном плане" в РПЛ. )
Ну, значит, с учётом того, что только что Ахмат с НУЖНЫМ счётом выиграл у Урала, останетесь в "административном плане" в РПЛ. )