Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал возможное будущее команды

После ответного матча стыковых игр с «Сочи» (2:1, 1:3), в котором «Пари НН» не удалось сохранить место в РПЛ , спортивный директор клуба Александр Удальцов ответил на вопрос о том, заслуживает ли команда выступать в элите:

Мы проиграли стыки команде из ФНЛ , которая забила больше голов. Если Исполком примет другое решение из-за недопуска «Химок», это будет некий фарт. Мы не заслуживаем. Но если говорить глобально, то такой клуб, как «Пари НН» с таким стадионом и в таком городе, заслуживает быть в РПЛ . Для нас проблема, что в спортивном плане не смогли выполнить эту задачу.