Гендиректор «Пари НН» прокомментировал будущее Ганчаренко

После поражения от «Сочи» в стыковых матчах и вылета из РПЛ генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможное будущее тренера :

Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Ганчаренко преждевременно. Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент.