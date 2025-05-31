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Гендиректор «Пари НН» прокомментировал будущее Ганчаренко

вчера, 19:58
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

После поражения от «Сочи» в стыковых матчах и вылета из РПЛ генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможное будущее тренера Виктора Ганчаренко:

Эта тема не обсуждается. Это тема не моего уровня, а уровня совета директоров. Пока она не поднимается. Мы проанализируем итоги сезона. Но пока говорить про будущее Ганчаренко преждевременно. Когда пройдет совет директоров? Нет пока даты. Может пройти в любой момент.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 22:42
Благодаря Газпрому в РПЛ можно купить и продать все, что угодно.. Пострадал невиновный Черноморец. А Сочи и НН ликуют, всех нае..........и
Vladimir808
Vladimir808 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 20:24
Ну это так. Только Давид- фармацевт просто пешка в этой теме…(
Всё расписали питерцы в Москве. (((
Гадко так на душе,,,, где же спорт,,,
112910415
112910415
вчера в 20:20
Прощаться надо
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:08, ред.
Как знать, а может быть Витя и получил от Давида ценное указание слить игру, ведь тогда Пари занимает место Химок...И овцы целы и волки сыты...И Химкам с Черноморцем вечная память...
Гость
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