Тренер Гашичев прокомментировал победу «Сочи» над «Пари НН»

«Сочи» по сумме двух стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне обыграл «Пари НН» — 1:2 в гостях и 3:1 дома.
Во втором решающем противостоянии южную команду выводил на поле тренер Кирилл Гашичев, так как главный тренер команды Роберт Морено не приехал на игру по семейным обстоятельствам.
Гашичев прокомментировал победу «Сочи»:
Самое главное, что команда добилась победы, дошла до цели, к которой мы стремились. Моя задача была — не испортить. Мы даже не успели ощутить такого напряжения: мы пришли в сбалансированную команду, которая горела победой. Мы внесли небольшие коррективы, небольшие изменения.