Тренер Гашичев прокомментировал победу «Сочи» над «Пари НН»

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вчера, 19:49

«Сочи» по сумме двух стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне обыграл «Пари НН» — 1:2 в гостях и 3:1 дома.

Во втором решающем противостоянии южную команду выводил на поле тренер Кирилл Гашичев, так как главный тренер команды не приехал на игру по семейным обстоятельствам.

Гашичев прокомментировал победу «Сочи»: