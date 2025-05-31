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Тренер Гашичев прокомментировал победу «Сочи» над «Пари НН»

вчера, 19:49
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Сочи» по сумме двух стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне обыграл «Пари НН» — 1:2 в гостях и 3:1 дома.

Во втором решающем противостоянии южную команду выводил на поле тренер Кирилл Гашичев, так как главный тренер команды Роберт Морено не приехал на игру по семейным обстоятельствам.

Гашичев прокомментировал победу «Сочи»:

Самое главное, что команда добилась победы, дошла до цели, к которой мы стремились. Моя задача была — не испортить. Мы даже не успели ощутить такого напряжения: мы пришли в сбалансированную команду, которая горела победой. Мы внесли небольшие коррективы, небольшие изменения.

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