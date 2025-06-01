«Астон Вилла» претендует на защитника «Лацио»

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сегодня, 10:10

Защитник «Лацио» получил предложение от «Астон Виллы». Также игроку предлагают очень выгодные финансовые условия в Катаре. Однако Романьоли может отказаться от данных предложений и остаться в «Лацио», если в команду вернётся итальянский тренер Маурицио Сарри, так как между ними сложились хорошие отношения.

Напомним, 30-летний центральный защитник выступает за римлян с июля 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В прошедшем сезоне Романьоли сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отметился ассистом и получил 8 карточек (6 жёлтых и 2 красных). Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 12 миллионов евро.