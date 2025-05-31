ПСЖ может опередить мадридский «Реал» в борьбе за юного таланта Мастантуоно

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вчера, 18:55

«Пари Сен-Жермен» может опередить мадридский «Реал» в борьбе за подписание полузащитника «Ривер Плейт» .

17-летний аргентинец считается одним из самых перспективных футболистов своего поколения, а в его контракте прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Ранее «Реал» был фаворитом в гонке за игрока, однако, переговоры с агентами зашли в тупик, чем готов воспользоваться ПСЖ .

Парижский клуб активно следит за ситуацией и надеется закрыть сделку этим летом, чтобы укрепить состав и опередить конкурентов в борьбе за аргентинский талант.