Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ может опередить мадридский «Реал» в борьбе за юного таланта Мастантуоно

вчера, 18:55

«Пари Сен-Жермен» может опередить мадридский «Реал» в борьбе за подписание полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

17-летний аргентинец считается одним из самых перспективных футболистов своего поколения, а в его контракте прописана сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Ранее «Реал» был фаворитом в гонке за игрока, однако, переговоры с агентами зашли в тупик, чем готов воспользоваться ПСЖ.

Парижский клуб активно следит за ситуацией и надеется закрыть сделку этим летом, чтобы укрепить состав и опередить конкурентов в борьбе за аргентинский талант.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» проявляет интерес к полузащитнику МЮ Кобби Майну
Вчера, 18:49
СлухиРодриго останется в «Реале»
Вчера, 15:54
Слухи«Манчестер Сити» интересуется игроком «Аталанты» Эдерсоном
Вчера, 15:44
СлухиВирц перейдёт в «Ливерпуль» из-за роли «десятки» в команде
Вчера, 14:56
«Тоттенхэм» намерен продать Ришарлисона и подписать вингера «Саутгемптона»
Вчера, 14:02
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Гонсалвеша из «Спортинга»
Вчера, 13:16
Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:50
Он Марселю ответил отказом, ждёт только предложение Реала.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 19:47
Я слышал он в Реале мечтает играть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 