Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Хавбек «Урала» Ишков: «Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону»

вчера, 16:26

Полузащитник «Урала» Илья Ишков рассказал, что команде было сложно выступать против «Ахмата», так как арбитр в основном фиксировал фолы только в пользу соперника. По итогам стыковых матчей «Урал» уступил «Ахмату» с общим счётом 2:3 (0:2, 1:0) и не смог сохранить место в РПЛ на следующий сезон.

Думаю, что если бы судья засчитал этот чистый гол, игра могла бы закончится. Мы посмотрели повтор, как Андрей влиял там на игру? Как в такой ситуации можно свистеть офсайд? Как такое возможно? И когда арбитр просто ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко. Если судить по двум матчам, то все всё понимали. И все всё видят. Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону. Что в первой игре отменяют гол, что во второй. Психологически это сильно влияет.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матч Суперфинала Кубка России
31 мая Фото
ОфициальноОбъявлены арбитры, которые обслужат ответные стыковые матчи за выход в РПЛ
30 мая
В «Урале» прокомментировали судейство в матче с «Ахматом»
29 мая
СлухиЛевников назначен главным арбитром на Суперфинал Кубка России
28 мая
ОфициальноНазначены арбитры на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ
27 мая
В «Астон Вилле» недовольны судейством в матче с МЮ
25 мая
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 16:30
И даже если подадут апелляцию, все равно счет на табло...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 