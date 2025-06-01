Хавбек «Урала» Ишков: «Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону»

Полузащитник «Урала» рассказал, что команде было сложно выступать против «Ахмата», так как арбитр в основном фиксировал фолы только в пользу соперника. По итогам стыковых матчей «Урал» уступил «Ахмату» с общим счётом 2:3 (0:2, 1:0) и не смог сохранить место в РПЛ на следующий сезон.

Думаю, что если бы судья засчитал этот чистый гол, игра могла бы закончится. Мы посмотрели повтор, как Андрей влиял там на игру? Как в такой ситуации можно свистеть офсайд? Как такое возможно? И когда арбитр просто ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко. Если судить по двум матчам, то все всё понимали. И все всё видят. Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону. Что в первой игре отменяют гол, что во второй. Психологически это сильно влияет.