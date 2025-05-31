РФС ввёл ограничения на покупку игроков для «Крыльев Советов»

Руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков сообщил, что на «Крылья Советов» наложены ограничения на покупку игроков.
Это принцип соблюдения трансферного баланса. Клуб не может потратить средства, не обеспечив их наличие в своём бюджете. Сначала вы должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать игроков бесплатно. У нас уже была такая практика введения ограничений. И клуб вышел из ситуации, принимая игроков как свободных агентов, без оплаты их трансферов. Мы ограничиваем расходы, не заявленные в бюджете. Пока угроза реализации иска сохраняется, сохраняется контроль за трансферным балансом.
Прошедший сезон РПЛ самарцы завершили на десятой строчке.
Ранее стало известно, кто может заменить в «Крыльях Советов» Игоря Осинькина.