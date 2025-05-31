РФС ввёл ограничения на покупку игроков для «Крыльев Советов»

Руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза ( РФС ) Роман Дьяков сообщил, что на «Крылья Советов» наложены ограничения на покупку игроков.

Это принцип соблюдения трансферного баланса. Клуб не может потратить средства, не обеспечив их наличие в своём бюджете. Сначала вы должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать игроков бесплатно. У нас уже была такая практика введения ограничений. И клуб вышел из ситуации, принимая игроков как свободных агентов, без оплаты их трансферов. Мы ограничиваем расходы, не заявленные в бюджете. Пока угроза реализации иска сохраняется, сохраняется контроль за трансферным балансом.