Ачерби отказался от вызова в сборную Италии на июньские отборочные матчи

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сегодня, 00:56

Защитник «Интера» не принял вызов в сборную Италии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Норвегией и Молдавией.

Игрока включили в заявку на предстоящие 6 и 9 июня игры, но он отказался приезжать в национальную команду. Футболист на своей странице в социальной сети объяснил своё решение следующим образом: