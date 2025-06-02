Ачерби отказался от вызова в сборную Италии на июньские отборочные матчи

Защитник «Интера» Франческо Ачерби не принял вызов в сборную Италии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Норвегией и Молдавией.
Игрока включили в заявку на предстоящие 6 и 9 июня игры, но он отказался приезжать в национальную команду. Футболист на своей странице в социальной сети объяснил своё решение следующим образом:
После глубоких раздумий я сегодня сообщил тренеру, что не приму вызов в сборную. Это нелёгкий выбор, потому что носить футболку «адзурри» всегда было для меня честью и предметом гордости. Однако в свете последних событий я посчитал, что сегодня нет условий для спокойного продолжения этого пути. Я не ищу оправданий или одолжений, но я требую уважения. И если этого уважения не хватает со стороны тех, кто должен возглавлять команду, то я предпочитаю отойти в сторону.
Я не из тех, кто цепляется за вызов: я всегда отдавал всё, но не остаюсь там, где меня больше не хотят видеть по-настоящему, и очевидно, что я не являюсь частью проекта тренера. Это моё решение, и, как я сказал тренеру сегодня утром, оно не является окончательным и не продиктовано ни злостью, ни тем более «депрессией» из-за проигранного финала Лиги чемпионов, а лишь необходимостью сделать шаг назад.
Желаю всего наилучшего национальной сборной и своим товарищам по команде: я продолжу болеть за них с той же преданностью, которую я всегда демонстрировал на поле.