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Президент «Урала»: «Против нас команда РПЛ и решения судьи в их пользу»

вчера, 15:17

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство работой судей на стыковых матчах с «Ахматом» (общий счет 2:3).

Против нас команда РПЛ, да еще решения судьи в поле не в нашу пользу. Так еще и ВАР вмешивался... Ну что я должен сейчас рассказать? Мы первый матч должны были закончить со счетом 4:1! Понимаете? Если не 5:1. У нас гол отменили, пенальти не поставили.

В Грозном игрок «Ахмата» попадает нашему футболисту по лицу. Игра продолжается, судья показывает на точку. А почему не засчитали гол Аюпова? Где там Бобровский, который работал видеоарбитром, усмотрел офсайд Егорычева? Как Егорычев мог повлиять на эпизод? Его даже рядом не было!

Ну пусть хоть раз нам дадут послушать, о чем говорит судья в поле с видеоарбитрами. Что они там ему советуют? Что-то ищут, ищут, ищут...

Ребята, так даже в 90-е годы не судили! Я не знаю, как футболистам объяснить. Они ничего не понимают. Руки опускаются! Ну вот что мне пацанам говорить?

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 19:12
Уралу не повезло с соперником по стыковочным матчам. Похоже, что политики в этих играх было больше, чем футбола.
sutt734mh7me
sutt734mh7me
вчера в 15:57
Пора бы уже в РФС всё досконально проверить....
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:40
Гриша вечно не доволен. Он доволен был наверное когда матчи сдавал
Vilar
Vilar
вчера в 15:40
Он не первый из проигравших, кто возмущается работой VAR и правда в его возмущении есть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:39
Ещё в РПЛ не попал, а уже на судей пеняет))
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:21
Гол был чистый, Егорычев на ситуацию не влиял...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Процентов на 70 он прав...
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