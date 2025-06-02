Президент «Урала»: «Против нас команда РПЛ и решения судьи в их пользу»

Президент «Урала» выразил недовольство работой судей на стыковых матчах с «Ахматом» (общий счет 2:3).

Против нас команда РПЛ , да еще решения судьи в поле не в нашу пользу. Так еще и ВАР вмешивался... Ну что я должен сейчас рассказать? Мы первый матч должны были закончить со счетом 4:1! Понимаете? Если не 5:1. У нас гол отменили, пенальти не поставили.

В Грозном игрок «Ахмата» попадает нашему футболисту по лицу. Игра продолжается, судья показывает на точку. А почему не засчитали гол Аюпова? Где там Бобровский, который работал видеоарбитром, усмотрел офсайд Егорычева? Как Егорычев мог повлиять на эпизод? Его даже рядом не было!

Ну пусть хоть раз нам дадут послушать, о чем говорит судья в поле с видеоарбитрами. Что они там ему советуют? Что-то ищут, ищут, ищут...

Ребята, так даже в 90-е годы не судили! Я не знаю, как футболистам объяснить. Они ничего не понимают. Руки опускаются! Ну вот что мне пацанам говорить?