Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАЛига чемпионов 2024/2025

«Интер» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА за прошедший сезон

вчера, 19:36

Итальянский «Интер» лидирует по набранным очкам за этот евросезон.

Миланцы набрали 40,25 очка. В первую пятёрку лучших команд также попали «Барселона» – 36,25; «Арсенал» – 36; «Пари Сен-Жермен» – 33,5 и «Манчестер Юнайтед» – 32,5 балла.

В минувшем сезоне «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил ПСЖ со счётом 0:5.

Подписывайся в ВК
Все новости
УЕФА наложит санкции на ПСЖ
01 июня
Состоялась первая встреча в рамках подготовки к Финалиссиме
17 мая
Почётный президент РФС отказался от приглашения на финал Лиги чемпионов
11 мая
ОфициальноСтало известно, где пройдёт юбилейный конгресс УЕФА
04 апреля
На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания умерших футбольных деятелей
03 апреля
Чеферин высказался о возможном возвращении команд из РФ в турниры УЕФА
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
Это твое мнение, и ты считаешь это мнение единственной истиной, которую к примеру я и другие люди обязаны считать не мнением одного человека, а некоей истиной для всех?
Это большая проблема. Таких мнений нет и никогда не будет.
Спорт и ты - не совместимы. Футбол опирается на правила, а не на оценки дно клуб или не дно. И эти правила устанавливаешь не ты.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
вчера в 21:54
Я называю вещи своими именами. Барса была дном в обороне. Реал был просто дном.
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Ну к спорту такие определения отношения не имеют, в спорте есть только результат. Это не соревнование кто из гопников днарь или элитный гопник. Это соревнование, в котором выясняется победитель, а не проигравший. В спорте нет цели унижать или карать, бычить или троллить. У вас искаженные ценности и понимание всего футбола и происходящих в нем соревнований.
Да, бывает, когда уровень команд очень разный и выигрыш по сути предопределен. Но это не повод для гопнических эмоций животных.
Одним из первых принципов в футболе является ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ принцип фейр-плей, уважения к сопернику. Он не совместим с животным состоянием, образом жизни и разумом животных.
jn4v3mxxzskt
jn4v3mxxzskt
вчера в 21:40
Лидер и 0-5. Жуть
AleS
AleS
вчера в 21:25
Вон в финале Лиги Чемпионов КОНКАКАФ тоже 5 мячей отгрузили одной из команд, а вы говорите ...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
вчера в 21:04
Ну тогда по другому вопрос задам. Какого х.. они днарями такими оказались против Арса и Интера?
catal
catal ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 21:02
Нужно заметить, что в спорте нет задач "проиграть". Или у тебя другие сведения?
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ catal (раскрыть)
вчера в 20:51
А 3.. Реал проигрывал, а 3.. Барса проигрывала???
catal
catal
вчера в 20:03
Так в финалах не играют. Такое ощущение, что в ЛЧ команды решали какие-то финансовые задачи, зачем Арсенал побеждал Реал? Зачем Интер побеждал Барселону? Мрак.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:47
Но кубок ЛЧ у ПСЖ. И это главное
Vilar
Vilar
вчера в 19:43
Красиво "Интер" завершил евросезон, как настоящий лидер по очкам.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 