«Интер» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА за прошедший сезон

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вчера, 19:36

Итальянский «Интер» лидирует по набранным очкам за этот евросезон.

Миланцы набрали 40,25 очка. В первую пятёрку лучших команд также попали «Барселона» – 36,25; «Арсенал» – 36; «Пари Сен-Жермен» – 33,5 и «Манчестер Юнайтед» – 32,5 балла.