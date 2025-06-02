«Интер» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА за прошедший сезон

Итальянский «Интер» лидирует по набранным очкам за этот евросезон.
Миланцы набрали 40,25 очка. В первую пятёрку лучших команд также попали «Барселона» – 36,25; «Арсенал» – 36; «Пари Сен-Жермен» – 33,5 и «Манчестер Юнайтед» – 32,5 балла.
В минувшем сезоне «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил ПСЖ со счётом 0:5.
Это большая проблема. Таких мнений нет и никогда не будет.
Спорт и ты - не совместимы. Футбол опирается на правила, а не на оценки дно клуб или не дно. И эти правила устанавливаешь не ты.
Это большая проблема. Таких мнений нет и никогда не будет.
Спорт и ты - не совместимы. Футбол опирается на правила, а не на оценки дно клуб или не дно. И эти правила устанавливаешь не ты.
Да, бывает, когда уровень команд очень разный и выигрыш по сути предопределен. Но это не повод для гопнических эмоций животных.
Одним из первых принципов в футболе является ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ принцип фейр-плей, уважения к сопернику. Он не совместим с животным состоянием, образом жизни и разумом животных.
Да, бывает, когда уровень команд очень разный и выигрыш по сути предопределен. Но это не повод для гопнических эмоций животных.
Одним из первых принципов в футболе является ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ принцип фейр-плей, уважения к сопернику. Он не совместим с животным состоянием, образом жизни и разумом животных.