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Почётный президент РФС отказался от приглашения на финал Лиги чемпионов

вчера, 14:57

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал источнику, что отказался от приглашений на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

Я уже отказался. Летал на Конгресс УЕФА в Белграде, потому что есть прямые рейсы. С удовольствием увидел своих коллег, с которыми долго работал. Душевная встреча была. Массу фотографий привёз. А поскольку прямых рейсов на финалы еврокубков и Лиги наций нет... Трудновато летать через Турцию, Белград, ОАЭ. Поблагодарил и принял решение остаться у телевизора, смотреть РПЛ и Кубок России.

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Все комментарии
524e8w92ahnx
524e8w92ahnx
вчера в 17:10
Раз страна не участвует в Кубках, то и нечего приглашать на финалы этих Кубков.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:53
Ну все правильно.... возьмет пивко и будет получать удовольствие перед телеком..
drug01
drug01
вчера в 15:38
Правильное принял решение, сказав спасибо!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:34
Это его право! Лететь или нет
758sgfv5vaa2
758sgfv5vaa2
вчера в 14:58
Колос уже старенький, ему комфортнее дома перед телевизором
Гость
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