Почётный президент РФС отказался от приглашения на финал Лиги чемпионов

Почётный президент Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал источнику, что отказался от приглашений на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

Я уже отказался. Летал на Конгресс УЕФА в Белграде, потому что есть прямые рейсы. С удовольствием увидел своих коллег, с которыми долго работал. Душевная встреча была. Массу фотографий привёз. А поскольку прямых рейсов на финалы еврокубков и Лиги наций нет... Трудновато летать через Турцию, Белград, ОАЭ . Поблагодарил и принял решение остаться у телевизора, смотреть РПЛ и Кубок России.