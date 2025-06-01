УЕФА наложит санкции на ПСЖ

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сегодня, 12:03

УЕФА накажет ПСЖ за запуск фанатами пиротехнических средств на стадионе во время празднования голов французской команды в ворота «Интера» в финале Лиги чемпионов, а также за то, что болельщики выбежали на поле по окончании данного матча.