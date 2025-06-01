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УЕФА наложит санкции на ПСЖ

сегодня, 12:03

УЕФА накажет ПСЖ за запуск фанатами пиротехнических средств на стадионе во время празднования голов французской команды в ворота «Интера» в финале Лиги чемпионов, а также за то, что болельщики выбежали на поле по окончании данного матча.

Ранее сообщалось, что парижане получат более 148 миллионов евро за победу в ЛЧ.

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Перевод с mundodeportivo.com
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Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:20
Смотрел когда-то интервью с болельщиками. Те рассказывали какими способами проносят на стадион то, что не всегда можно проносить. Довольно долго рассказывали, а потом подытожили: но стопроцентный способ, как ты понимаешь, один - женщина...

И вот в свете этого, я не представляю как можно полностью избавиться от той же пиротехники. Ну, не будет же полиция полный досмотр всего делать, их потом в Германии засудят.
STVA 1
STVA 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:53
Неее их не накажут! А вот шейхам санкции ввести думаю для них за счастье)))
Dauletbek
Dauletbek ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 12:23
Да, по данным СМИ 2 машины сожгли, 2 жертвы..
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:22
Думаю, президента ПСЖ сейчас это меньше всего волнует.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 12:15
Дикари! Даже отпраздновать нормально не могут. Во Франции смертельные случаи после победы ПСЖ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:12
А администрацию Альянц Арена в Мюнхене не накажут ?
Где были службы досмотра при входе болельщиков на трибуны стадиона? Где была полиция и служба безопасности на самом стадионе? Бухала с самими фанатами ПСЖ и также петарды пускала...
Гость
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