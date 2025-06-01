УЕФА наложит санкции на ПСЖ

УЕФА накажет ПСЖ за запуск фанатами пиротехнических средств на стадионе во время празднования голов французской команды в ворота «Интера» в финале Лиги чемпионов, а также за то, что болельщики выбежали на поле по окончании данного матча.
Ранее сообщалось, что парижане получат более 148 миллионов евро за победу в ЛЧ.
И вот в свете этого, я не представляю как можно полностью избавиться от той же пиротехники. Ну, не будет же полиция полный досмотр всего делать, их потом в Германии засудят.
И вот в свете этого, я не представляю как можно полностью избавиться от той же пиротехники. Ну, не будет же полиция полный досмотр всего делать, их потом в Германии засудят.
Где были службы досмотра при входе болельщиков на трибуны стадиона? Где была полиция и служба безопасности на самом стадионе? Бухала с самими фанатами ПСЖ и также петарды пускала...
Где были службы досмотра при входе болельщиков на трибуны стадиона? Где была полиция и служба безопасности на самом стадионе? Бухала с самими фанатами ПСЖ и также петарды пускала...