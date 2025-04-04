Стало известно, где пройдёт юбилейный конгресс УЕФА

Следующий, 50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Об этом сообщает официальный сайт организации.
49-й конгресс прошёл вчера, 3 апреля, в Белграде.
Следующий, 50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Об этом сообщает официальный сайт организации.
49-й конгресс прошёл вчера, 3 апреля, в Белграде.
А так, что они там решаю, по сути ничего
А так, что они там решаю, по сути ничего