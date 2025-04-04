Стало известно, где пройдёт юбилейный конгресс УЕФА

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вчера, 08:30

Следующий, 50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

49-й конгресс прошёл вчера, 3 апреля, в Белграде.