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Стало известно, где пройдёт юбилейный конгресс УЕФА

вчера, 08:30

Следующий, 50-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 12 февраля 2026 года в Брюсселе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

49-й конгресс прошёл вчера, 3 апреля, в Белграде.

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Перевод с uefa.com
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:15
Белград, Брюссель...если следовать алфавиту, то Будапешт...)
А так, что они там решаю, по сути ничего
r2wu6dhgjg93
r2wu6dhgjg93
вчера в 09:26
Писающего мальчика не забудьте пригласить, пусть он вас там казнокрадов с высокой трибуны освежит. Там как раз Лукака грозится вернуться, вот он вам вполне и может устроит мощный целебный душ, чтоб бабки больше не тырили. С учётом его габаритов хватить должно на весь зал, особенно если после пивка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 08:51
Нее, после Б идет В, значит Вашингтон 🤣 Щас Трамп всем рулить будет. СарказЪм, если че...
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 08:45
В 2027 думаю перепрыгнут на М в Москве проведут 51.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:31
Сильно не заморачиваются, по алфавиту идут...
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