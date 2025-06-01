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Капитан ПСЖ Маркиньос высказался о победе в Лиге чемпионов

сегодня, 00:59
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Капитан ПСЖ Маркиньос поделился впечатлениями о победе в Лиге чемпионов:

Сегодня мы дошли до этого момента и везем трофей домой. Я думаю обо всех болельщиках, которые были с нами – тех, кто на «Парк де Пренс», и тех, кто по всему миру. Я вас люблю, радуйтесь вместе с нами – а мы будем праздновать здесь. Это самый счастливый день в моей жизни. Моя семья была рядом со мной и прожила это вместе со мной. Это была большая цель. Когда мы только пришли, никто не верил, что мы сможем зайти так далеко. Это двенадцать лет трудностей и страданий. Я придаю огромную ценность этому титулу – он с нами, и мы везем его домой. Я безумно счастлив.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 04:24
Капитан так и должен говорить...
catal
catal
сегодня в 01:31
В вики написано, что Маркиньос стал единственным игроком, победившим в французском чемпионате 10 раз. Это действительно страдание, напомнило Зенит почему-то.
Гость
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