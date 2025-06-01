Капитан ПСЖ Маркиньос высказался о победе в Лиге чемпионов

Капитан ПСЖ поделился впечатлениями о победе в Лиге чемпионов:

Сегодня мы дошли до этого момента и везем трофей домой. Я думаю обо всех болельщиках, которые были с нами – тех, кто на «Парк де Пренс», и тех, кто по всему миру. Я вас люблю, радуйтесь вместе с нами – а мы будем праздновать здесь. Это самый счастливый день в моей жизни. Моя семья была рядом со мной и прожила это вместе со мной. Это была большая цель. Когда мы только пришли, никто не верил, что мы сможем зайти так далеко. Это двенадцать лет трудностей и страданий. Я придаю огромную ценность этому титулу – он с нами, и мы везем его домой. Я безумно счастлив.