Килиан Мбаппе поздравил ПСЖ с триумфом в Лиге чемпионов

Французский нападающий Килиан Мбаппе поздравил ПСЖ с исторической победой в Лиге чемпионов, где команда разгромила «Интер» в финале турнира со счётом 5:0:
Наконец-то настал великий день. Победа, причем в стиле клуба. Поздравляю ПСЖ!
|Пари Сен-Жермен5 : 0Интер
|Матч завершен
Французский нападающий Килиан Мбаппе поздравил ПСЖ с исторической победой в Лиге чемпионов, где команда разгромила «Интер» в финале турнира со счётом 5:0:
Наконец-то настал великий день. Победа, причем в стиле клуба. Поздравляю ПСЖ!