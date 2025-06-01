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Килиан Мбаппе поздравил ПСЖ с триумфом в Лиге чемпионов

сегодня, 00:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Французский нападающий Килиан Мбаппе поздравил ПСЖ с исторической победой в Лиге чемпионов, где команда разгромила «Интер» в финале турнира со счётом 5:0:

Наконец-то настал великий день. Победа, причем в стиле клуба. Поздравляю ПСЖ!

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:00
Ушел и дело пошло у ПСЖ
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 00:40
🤭.. У Мбаппе тоже квадрупл.. Из нулей.. Мы его тоже поздравляем.. 🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:39
Киле надо поздравить не только ПСЖ, но и Дембеле с ЗМ.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:37
Почему бы всем не оставить по 1 аку, и закрыть дискуссию...
Гость
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