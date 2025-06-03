Сафонов рассказал о том, как праздновал победу в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в розыгрыше Лиги чемпионов.
Масштабное празднование было в Париже. Мы сели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков. После этого был приём у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч. Чувствовалось, как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города. Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго.
Напомним, в решающей встрече парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0. Матвей стал пятым россиянином, кому покорился этот трофей.
Вам уже продлили два раза, один раз второго июня, до Вашей письменной просьбы о дополнительном продлении вместо приза, второй раз того же числа, вскоре после просьбы о дополнительном продлении.
Вам уже продлили два раза, один раз второго июня, до Вашей письменной просьбы о дополнительном продлении вместо приза, второй раз того же числа, вскоре после просьбы о дополнительном продлении.