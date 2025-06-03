Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияЛига чемпионов 2024/2025

Сафонов рассказал о том, как праздновал победу в Лиге чемпионов

сегодня, 17:31
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в розыгрыше Лиги чемпионов.

Масштабное празднование было в Париже. Мы сели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков. После этого был приём у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч. Чувствовалось, как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города. Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго.

Сафонов рассказал о том, как праздновал победу в Лиге чемпионов

Сафонов рассказал о том, как праздновал победу в Лиге чемпионов

Напомним, в решающей встрече парижане разгромили миланский «Интер» со счётом 5:0. Матвей стал пятым россиянином, кому покорился этот трофей.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПСЖ провёл парад в честь победы в Лиге чемпионов
Вчера, 02:06
ОфициальноСегодня свой день рождения празднует «Пари НН»
01 июня
Нурмагомедов и Махачев приняли участие в праздновании победы ПСЖ
01 июня Видео
Эйфелева башня будет сверкать при каждом голе ПСЖ в финале Лиги чемпионов
31 мая
Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов сыграл свадьбу в Ташкенте
29 мая
87 младенцев в Петербурге получат памятный знак в честь столетия «Зенита»
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:46
От души поздравляю Мотю , ведь как бы то не было, он находился команде, которая в этом сезоне выиграла ЛЧ !
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:14
Незначительная помощь, как ни как, была. Это на тренировках помочь основному поддерживать тонус. Ну, и конечно, в финальной игре это полирование лавки и сорвать голосовые связки. Эта не та победа о которой мечтают игроки, будь он основным вратарем то вопросов нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:56
Здравствуйте.

Вам уже продлили два раза, один раз второго июня, до Вашей письменной просьбы о дополнительном продлении вместо приза, второй раз того же числа, вскоре после просьбы о дополнительном продлении.
sv_1969
sv_1969 ответ qcduy8w8wemr (раскрыть)
сегодня в 17:46
Наверное болельщики от счастья)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:43, ред.
Только Мотя к этому триумфу не мел никакого отношения
qcduy8w8wemr
qcduy8w8wemr
сегодня в 17:33
А кто же ему в глаз дал?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 