Сафонов рассказал о том, как праздновал победу в Лиге чемпионов

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» рассказал о праздновании победы в розыгрыше Лиги чемпионов.

Масштабное празднование было в Париже. Мы сели в открытый автобус и разделили радость чемпионства с тысячами болельщиков. После этого был приём у президента страны. Финальной локацией стал наш стадион. Было необычно видеть заполненные трибуны, когда день не подразумевал футбольный матч. Чувствовалось, как важно всем присутствующим быть рядом с командой и насколько этот трофей долгожданный для всего города. Очень насыщенный день, полный прекрасных эмоций, которые запомнятся надолго.