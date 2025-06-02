ПСЖ провёл парад в честь победы в Лиге чемпионов

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сегодня, 02:06

В Париже прошёл парад в честь победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Началось празднование на Елисейских полях, а на площади Этуаль собрались около 70 тысяч болельщиков. Более получаса команда на двухэтажном автобусе радовала толпу.

Позже клуб перебрался отмечать титул на домашний стадион «Парк де Пренс», где до конца ночи проходило масштабное празднование с болельщиками. Начался вечер с музыкального выступления диджея Снейка, позже к нему присоединился рэпер Ниска, который прибыл отпраздновать победу парижан, представив новый трек, созданный специально для этого случая.

Заполненные трибуны поддерживали, скандировали, развевали флаги и не смогли сдержать слёз.

В 21:30 на поле в индивидуальном порядке стали выходить футболисты, которых встречали овациями. Капитан , а также президент ПСЖ выступили с речью. Затем было вручение трофея, после которого последовал памятный круг почёта.

Также 1 июня футболистов и тренерский штаб принял в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон.