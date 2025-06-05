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Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Нигерии

сегодня, 06:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб НигерияНигерияЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча против Нигерии:

Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов.

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Николай 1
Николай 1
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Карпин: "Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов."
Кого под кем будем смотреть?
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