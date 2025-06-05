Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Нигерии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча против Нигерии:
Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча против Нигерии:
Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов.
Карпин: "Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов."
Кого под кем будем смотреть?
Карпин: "Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов."
Кого под кем будем смотреть?