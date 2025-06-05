Фернандеш гордится тем, что выиграл в России все возможные титулы

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сегодня, 09:25

Бывший футболист «Краснодара» и «Локомотива» рассказал, что гордится российским периодом своей карьеры.

Я доволен своей карьерой в России, выиграл всё, что мог — три Кубка, один чемпионат, один Суперкубок. Единственное, хотелось как можно выше забраться в Лиге чемпионов, достичь и там какого-то результата, но не получилось. А так, локально результаты были очень хорошими.

Фернандеш выступал в чемпионате России с 2014 по 2020 год. Ранее в интервью игрок признавался, что скучает по нашей стране.