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Фернандеш гордится тем, что выиграл в России все возможные титулы

сегодня, 09:25

Бывший футболист «Краснодара» и «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что гордится российским периодом своей карьеры.

Я доволен своей карьерой в России, выиграл всё, что мог — три Кубка, один чемпионат, один Суперкубок. Единственное, хотелось как можно выше забраться в Лиге чемпионов, достичь и там какого-то результата, но не получилось. А так, локально результаты были очень хорошими.

Фернандеш выступал в чемпионате России с 2014 по 2020 год. Ранее в интервью игрок признавался, что скучает по нашей стране.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:34
"Бывает проснешься - как птица,
крылатой пружиной на взводе!
И хочется жить и трудиться
Но к завтраку это проходит!"
Игорь Губерман

Доброе утро!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:29
Он имеет на это право несомненно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:28
Любому адекватному футболисту будет это приятно.
Гость
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