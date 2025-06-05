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Топ-клубы проявляют интерес к лучшему бомбардиру Кубка Германии

сегодня, 09:52

Ряд ведущих клубов Европы проявляют предметный интерес к нападающему «Штутгарта» и сборной Германии Нику Вольтемаде. В их число входят: «Ливерпуль», «Арсенал», «Вест Хэм», «Брайтон», «Эвертон», «Атлетико», «Бавария», «Наполи» и «Рома». «Штутгарт» может продать своего игрока примерно за 50 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Арсенал» уже вступили в переговоры по потенциальному трансферу.

Вольтемаде перешёл в «Штутгарт» из «Вердера» в июле 2024 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл 28 матчей в Бундеслиге (12 голов и 2 ассиста) и 5 матчей в Кубке Германии (5 голов и ассист). Портал Transfermarkt оценивает немца в 17 миллионов евро.

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