Пьянич подвёл итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА оценил прошедший сезон:

Год был потрясающим, мы ещё и выиграли трофей. Побеждать всегда очень круто. Я приехал сюда, чтобы привнести в эту команду что-то новое. Сейчас я счастлив из-за того, что у нас получилось. Все ребята много работали, я вижу в них потенциал. Тренерский штаб, команда — все проделали большой путь. Этот результат мы точно заслужили.