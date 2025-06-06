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Пьянич подвёл итоги сезона для ЦСКА

вчера, 13:39

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил прошедший сезон:

Год был потрясающим, мы ещё и выиграли трофей. Побеждать всегда очень круто. Я приехал сюда, чтобы привнести в эту команду что-то новое. Сейчас я счастлив из-за того, что у нас получилось. Все ребята много работали, я вижу в них потенциал. Тренерский штаб, команда — все проделали большой путь. Этот результат мы точно заслужили.

ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России и стал обладателем трофея.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:53
Олег, вечер добрый! Что касается четырёх штанг, так это заслуга Акинфеева. Ростовчане понимали, что Игорю просто так не забьёшь, вот и старались пробить максимально близко к штанге. Если помнишь, то в финале ЧМ Мартинес парировал один удар французов, и следующий бьющий наверняка вспомнил, что Мартинес и в четвертьфинале отразил два пенальти. Вот и решил пробить как можно ближе к стойке ворот. Пробил очень близко от стойки, но с внешней стороны. Разве это не заслуга Мартинеса? Так и в нашем случае. Уверен, что рисковать ростовчан в серии пенальти вынудил Акинфеев. Вот Байрамяну и не повезло. А ростовчане очень хотели победить. Таких матчей в их истории очень мало, чтобы относиться к ним с прохладцей и играть вполноги.
Шуnя771
Шуnя771 ответ awyqtpsm87tv (раскрыть)
вчера в 18:31
"Успехи" Спартака меня не гложат.
lotsman
lotsman
вчера в 15:29
Суперкубок у Краснодара выиграете и год будет ещё лучше.
awyqtpsm87tv
awyqtpsm87tv ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:21
Не знаю Вы не правы!!!! Результаты хорошие, а игра на Кубок не всегда бывает интересной! И Ростов играл старался( видели слезы игроков). Может Вас гложет не успех Спартака????
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 14:12
"...особенно финал с отбегавшим трусцой, улыбающимся Ростовом..."

А что - кто-то мешал спартаку выйти в финал и показать ЦСКА свой "искромётный" футбол? Небось опять судьи виноваты...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:57
"Год был потрясающим...", особенно первый круг)
А трофеи....) Третье место за вами, не будем перебирать жёлуди в кармане, а вот Кубок ..., тут изюминка да с червоточинкой - все мы видели ваш славный, сабельный поход за Кубком, особенно финал с отбегавшим трусцой, улыбающимся Ростовом...! Щёлкнувшим по носу четырьмя штангами... (Пример и показ мастерства - бьём куда хотим....)
На крутизну этот сезон не тянет...
Сколько не говори халва, а во рту слаще не будет!
Гость
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