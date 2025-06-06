Пьянич подвёл итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил прошедший сезон:
Год был потрясающим, мы ещё и выиграли трофей. Побеждать всегда очень круто. Я приехал сюда, чтобы привнести в эту команду что-то новое. Сейчас я счастлив из-за того, что у нас получилось. Все ребята много работали, я вижу в них потенциал. Тренерский штаб, команда — все проделали большой путь. Этот результат мы точно заслужили.
ЦСКА обыграл «Ростов» в Суперфинале Кубка России и стал обладателем трофея.
А что - кто-то мешал спартаку выйти в финал и показать ЦСКА свой "искромётный" футбол? Небось опять судьи виноваты...
А что - кто-то мешал спартаку выйти в финал и показать ЦСКА свой "искромётный" футбол? Небось опять судьи виноваты...
А трофеи....) Третье место за вами, не будем перебирать жёлуди в кармане, а вот Кубок ..., тут изюминка да с червоточинкой - все мы видели ваш славный, сабельный поход за Кубком, особенно финал с отбегавшим трусцой, улыбающимся Ростовом...! Щёлкнувшим по носу четырьмя штангами... (Пример и показ мастерства - бьём куда хотим....)
На крутизну этот сезон не тянет...
Сколько не говори халва, а во рту слаще не будет!
А трофеи....) Третье место за вами, не будем перебирать жёлуди в кармане, а вот Кубок ..., тут изюминка да с червоточинкой - все мы видели ваш славный, сабельный поход за Кубком, особенно финал с отбегавшим трусцой, улыбающимся Ростовом...! Щёлкнувшим по носу четырьмя штангами... (Пример и показ мастерства - бьём куда хотим....)
На крутизну этот сезон не тянет...
Сколько не говори халва, а во рту слаще не будет!