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Колосков: «Абсолютно закономерно, что Узбекистан вышел на чемпионат мира»

вчера, 15:22
ОАЭЛоготип футбольный клуб ОАЭ0 : 0Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанМатч завершен

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал оценку выходу сборной Узбекистана на чемпионат мира-2026.

Выход сборной Узбекистана не стал для меня чем-то неожиданным. Футбол в Узбекистане в последнее время развивается. Об этом мы можем судить по уровню игры Файзуллаева за ЦСКА и по переходу Хусанова в «Манчестер Сити». С учётом тенденции в развитии футбола, выход Узбекистана на чемпионат мира абсолютно закономерен.

Ранее футболист узбекской сборной Аббосбек Файзуллаев рассказал, что мечтал о таком успехе всю жизнь.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:33
Ну тут с дедом не поспоришь!
Capral
Capral
вчера в 15:27
Мне навсегда запомнился Пахтакор советского периода и всегда нравился самобытный, и по футбольному богатый на таланты Узбекистан!!! От души желаю узбекскому футболу Удачи на ЧМ и в дальнейшем!!!
Гость
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