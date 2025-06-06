Колосков: «Абсолютно закономерно, что Узбекистан вышел на чемпионат мира»

Почётный президент Российского футбольного союза дал оценку выходу сборной Узбекистана на чемпионат мира-2026.

Выход сборной Узбекистана не стал для меня чем-то неожиданным. Футбол в Узбекистане в последнее время развивается. Об этом мы можем судить по уровню игры Файзуллаева за ЦСКА и по переходу Хусанова в «Манчестер Сити». С учётом тенденции в развитии футбола, выход Узбекистана на чемпионат мира абсолютно закономерен.