Файзуллаев — о выходе на чемпионат мира: «Мечтал об этом всю жизнь»

Полузащитник сборной Узбекистана поделился впечатлениями после выхода в финальный турнир чемпионата мира 2026 года.

Я не могу описать эти чувства. С юных лет мы мечтали попасть на чемпионат мира. Мы всегда молились, когда смотрели турнир по телевизору. Мы выросли с этой целью, и мы счастливы, что достигли её. Я поздравляю народ Узбекистана. Наш народ заслужил чемпионат мира, он долго его ждал. Мы рады, что сделали это.