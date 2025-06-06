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Файзуллаев — о выходе на чемпионат мира: «Мечтал об этом всю жизнь»

вчера, 11:19
ОАЭЛоготип футбольный клуб ОАЭ0 : 0Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанМатч завершен

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями после выхода в финальный турнир чемпионата мира 2026 года.

Я не могу описать эти чувства. С юных лет мы мечтали попасть на чемпионат мира. Мы всегда молились, когда смотрели турнир по телевизору. Мы выросли с этой целью, и мы счастливы, что достигли её. Я поздравляю народ Узбекистана. Наш народ заслужил чемпионат мира, он долго его ждал. Мы рады, что сделали это.

Узбекистан вышел на чемпионат мира-2026 благодаря ничьей в матче против ОАЭ. Ранее главный тренер команды также высказался об этой встрече.

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8au4p6e7deqr
8au4p6e7deqr
вчера в 11:22
Узбеки там, а мы мимо кассы....
Гость
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