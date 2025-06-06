Робертсон — о прогрессе МакТоминэя: «Он доказал, что МЮ ошибся»

Защитник «Ливерпуля» оценил прогресс игрока «Наполи» .

Думаю, он уехал в Италию с целью доказать, что «Манчестер Юнайтед» ошибался, и показать это людям из Премьер-Лиги. И, как мне кажется, ему это удалось. Это заслуга его самого, его отношения к делу и стремления стать лучшей версией себя. Сейчас он король там. В МЮ он, наверное, так и не получил бы стабильного места в старте. Он то появлялся, то исчезал, что-то всё время мешало. Сейчас же он становится всё лучше и лучше – и вышел на совершенно новый уровень.