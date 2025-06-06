Робертсон — о прогрессе МакТоминэя: «Он доказал, что МЮ ошибся»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил прогресс игрока «Наполи» Скотта МакТоминэя.
Думаю, он уехал в Италию с целью доказать, что «Манчестер Юнайтед» ошибался, и показать это людям из Премьер-Лиги. И, как мне кажется, ему это удалось. Это заслуга его самого, его отношения к делу и стремления стать лучшей версией себя. Сейчас он король там. В МЮ он, наверное, так и не получил бы стабильного места в старте. Он то появлялся, то исчезал, что-то всё время мешало. Сейчас же он становится всё лучше и лучше – и вышел на совершенно новый уровень.
28-летний полузащитник Скотт МакТоминэй перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В составе неаполитанцев он стал чемпионом Италии, забив 12 голов и отдав 4 голевые передачи в 34 матчах Серии А.
А вот работа системы МЮ действительно под вопросом. Какая-то странная закономерность видится в том, что сначала играющие на атаку футболисты запираются в схему, похожую на тот автобус что сделал Саутгейт в сборной Англии, где даже Сака из Арсенала играл какого-то полу-вратаря, полу-болельщика, полу-мальчика подающего мячи, но так и не был подпущен к атаке. А потом им предъявляются претензии, что они плохие футболисты. Как-то так?
А вот работа системы МЮ действительно под вопросом. Какая-то странная закономерность видится в том, что сначала играющие на атаку футболисты запираются в схему, похожую на тот автобус что сделал Саутгейт в сборной Англии, где даже Сака из Арсенала играл какого-то полу-вратаря, полу-болельщика, полу-мальчика подающего мячи, но так и не был подпущен к атаке. А потом им предъявляются претензии, что они плохие футболисты. Как-то так?