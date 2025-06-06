Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиИталия. Серия А 2024/2025

Робертсон — о прогрессе МакТоминэя: «Он доказал, что МЮ ошибся»

вчера, 15:12

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил прогресс игрока «Наполи» Скотта МакТоминэя.

Думаю, он уехал в Италию с целью доказать, что «Манчестер Юнайтед» ошибался, и показать это людям из Премьер-Лиги. И, как мне кажется, ему это удалось. Это заслуга его самого, его отношения к делу и стремления стать лучшей версией себя. Сейчас он король там. В МЮ он, наверное, так и не получил бы стабильного места в старте. Он то появлялся, то исчезал, что-то всё время мешало. Сейчас же он становится всё лучше и лучше – и вышел на совершенно новый уровень.

28-летний полузащитник Скотт МакТоминэй перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В составе неаполитанцев он стал чемпионом Италии, забив 12 голов и отдав 4 голевые передачи в 34 матчах Серии А.

Подписывайся в ВК
Все новости
Пьянич подвёл итоги сезона для ЦСКА
Вчера, 13:39
Файзуллаев — о выходе на чемпионат мира: «Мечтал об этом всю жизнь»
Вчера, 11:19
Анчелотти придётся пахать. У сборной Бразилии глубокий кризис – начали с ничьей против Эквадора
Вчера, 10:23Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Винисиус оценил дебют Анчелотти в сборной Бразилии
Вчера, 08:58
Де ла Фуэнте: «Встречались великие команды. Я счастлив победить Францию»
Вчера, 08:38
Тренер сборной Узбекистана — про выход на ЧМ: «Победа всего нашего народа»
Вчера, 08:24
Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:24
Зря МЮ его продал, очень зря
catal
catal
вчера в 15:28, ред.
Шотландец Фергюсон говорил, что Мактоминей лучший шотландский футболист из тех что он видел... Лгал ли сэр Алекс? Не думаю.
А вот работа системы МЮ действительно под вопросом. Какая-то странная закономерность видится в том, что сначала играющие на атаку футболисты запираются в схему, похожую на тот автобус что сделал Саутгейт в сборной Англии, где даже Сака из Арсенала играл какого-то полу-вратаря, полу-болельщика, полу-мальчика подающего мячи, но так и не был подпущен к атаке. А потом им предъявляются претензии, что они плохие футболисты. Как-то так?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 