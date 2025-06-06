«Вест Хэм» выкупил Тодибо у «Ниццы»

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вчера, 13:47

«Вест Хэм» официально объявил о переходе в клуб на постоянной основе с 1 июля.

Ранее защитник выступал за лондонцев на правах аренды с обязательством выкупа за 42 миллиона евро.

По условиям сделки, «Барселона» получит 20% от суммы трансфера — примерно 8,5 миллиона евро.

Ранее Тодибо перешёл в каталонский клуб из «Тулузы» в 2019 году за символическую сумму в 1 миллион евро, несмотря на истекающий контракт, чтобы сохранить хорошие отношения с французским клубом.

Таким образом, «Барса» теряет права на Тодибо, но суммарно заработает около 17 миллионов евро на трансферах защитника.