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«Вест Хэм» выкупил Тодибо у «Ниццы»

вчера, 13:47

«Вест Хэм» официально объявил о переходе Жан-Клера Тодибо в клуб на постоянной основе с 1 июля.

Ранее защитник выступал за лондонцев на правах аренды с обязательством выкупа за 42 миллиона евро.

По условиям сделки, «Барселона» получит 20% от суммы трансфера — примерно 8,5 миллиона евро.

Ранее Тодибо перешёл в каталонский клуб из «Тулузы» в 2019 году за символическую сумму в 1 миллион евро, несмотря на истекающий контракт, чтобы сохранить хорошие отношения с французским клубом.

Таким образом, «Барса» теряет права на Тодибо, но суммарно заработает около 17 миллионов евро на трансферах защитника.

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протон
протон
вчера в 14:14
Хорошие новости. Надеюсь и с Лангле в ближайшее время что-то решится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:50
Будем надеяться, что удачное приобретение.
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