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«Манчестер Юнайтед» может сделать предложение Доннарумме

вчера, 21:46

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма интересен обоим клубам из Манчестера.

По информации источника, помимо возможного контракта с «Манчестер Сити», итальянец также может согласиться на вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед». Английские клубы являются самыми серьёзными претендентами на вратаря, а самого Доннарумму привлекают оба варианта. Утверждается, что он уже обсуждал возможность переезда в Англию с некоторыми партнёрами по сборной Италии.

В прошедшем сезоне он сыграл 40 матчей за ПСЖ во всех турнирах.

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Все комментарии
tybu29456f6b
tybu29456f6b
сегодня в 04:29
Предложение ПСЖ все же трудно будет перебить.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:22
Они что, считают, что Доннарумма настолько идиот, чтобы переходить из цветущего ПСЖ в полностью мёртвый МЮ.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:21
Манчестер Юнайтед прямо сейчас мёртвый клуб в смысле футбола. Это неприятно, но мне кажется, что хозяева в очередной раз ошиблись с тренером. Скорее всего всего Аморим не в полной мере владеет раздевалкой. Многие игроки ведут себя, как пауки в банке. Сомневаюсь, что в команде есть коллектив. МЮ надо разгонять, а потом собирать из новых игроков.
bwgmheggrjk7
bwgmheggrjk7
вчера в 21:57
МЮ сейчас малопривлекательный проект, Джиджи вряд-ли это надо
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:51
Чел выиграл ЛЧ, а его сватают в МЮ. Не верю
Гость
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