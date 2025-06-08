«Манчестер Юнайтед» может сделать предложение Доннарумме

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вчера, 21:46

Голкипер «Пари Сен-Жермен» интересен обоим клубам из Манчестера.

По информации источника, помимо возможного контракта с «Манчестер Сити», итальянец также может согласиться на вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед». Английские клубы являются самыми серьёзными претендентами на вратаря, а самого Доннарумму привлекают оба варианта. Утверждается, что он уже обсуждал возможность переезда в Англию с некоторыми партнёрами по сборной Италии.