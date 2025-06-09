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Ямаль стал дороже на 20 млн евро, а Винисиус подешевел на 30 млн евро

вчера, 15:34

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновлений. Больше всего в цене прибавили нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, полузащитник «сине-гранатовых» Педри и хавбек «Бетиса» Хесус Родригес — все по 20 миллионов евро. Больше всего потерял в трансферной стоимости нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 30 миллионов евро.

Ямаль стал дороже на 20 млн евро, а Винисиус подешевел на 30 млн евро Ямаль стал дороже на 20 млн евро, а Винисиус подешевел на 30 млн евро

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 09:22, ред.
Показатель истины? Ни один клуб мира, самый богатый и щедро-спонсированный шейхами, не заинтересовался в покупке "таланта", чья цена взлетит (если верить пиару) через тройку лет в десятки раз. Только один фейк с фейкометного испанского сайта (не имеющего юр.лица, то есть фанатского) fichajes.net придумал историю о покупке Ямаля "Саудовской Аравией", без указания клуба или его представителя.
Он же будет прогрессировать. Самый горячий пирожок на рынке?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Роналду сколько раз демонстративно уходил с поля, игнорировал полностью соперника, не поздравлял. А тут 17 летний не поздравил, зазвездился....
Lobo77
Lobo77
вчера в 20:32, ред.
Игрок Ламин Ямаль Эбана Насри немного перепиарен, кмк.
Несмотря, на свои действительно сильные качества, огромная доля в его успехах то что все считали что играют против дитя.
Его в принципе уже разобрали по его ТТД и нормальные тренеры с нормальными защитниками и опорниками научились его сдерживать.
Многие его сравнивают именно с Месси, называя новым.
Нет, он далеко не Месси и по моему скромному мнению не станет игроком такого же уровня. Это если именно с Леонелем сравнивать.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 20:10
не, там уже после всего этого, когда португезы стояли в 2 шеренги и между ними шли испанцы поздравляли, видео есть в интернете
Agamaga005
Agamaga005 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 19:22
Криш слишком сильно дал волю эмоциям, к нему подойти нельзя было. Ну разве что с платком вытирать слёзы.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:02
Нет такого игрока как Ямаль, который с каждым днём прибавляет в игре, соответственно и цена растёт.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 18:56
Ямаль уже зазвездился, даже нормально Роналду поздравить не смог, отвернулся. Еще сезон - два и все про него забудут
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:36
Раз уж этот портал учитывает длительность контракта и тому подобное сопутствующие вещи, то пора уже учитывать и характер игроков.
Венисиус, когда в настроении, играет хорошо, конечно, но такого человека в раздевалке иметь любой тренер не пожелает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:22
Странная статистика. Винисиус вообще в минус должен был уйти.
Vilar
Vilar
вчера в 17:12
Дом терпимости с погонялом "Transfermarkt" переоценил испанских юношей с низкой и высокой социальной ответственностью.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:29
В разных источниках разные цены
f8qtdwbdzfre
f8qtdwbdzfre
вчера в 16:23
На сегодня Ямаль дороже, на следующей год могут поменяться
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 16:21
Прям как «овощи» в магазе, каждую неделю цены туда-сюда)))
Вещий
Вещий
вчера в 16:16
Одни прибавляют, ну а другие убавляют... в результате равновесие.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:10
Кроме Ямаля, ещё два игрока по двадцать прибавили
4RT
4RT
вчера в 15:47
Закон сообщающихся сосудов
протон
протон
вчера в 15:36
Холланд и Фоден особенно переоценены как мне кажется
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