Ямаль стал дороже на 20 млн евро, а Винисиус подешевел на 30 млн евро

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вчера, 15:34

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновлений. Больше всего в цене прибавили нападающий «Барселоны» , полузащитник «сине-гранатовых» и хавбек «Бетиса» — все по 20 миллионов евро. Больше всего потерял в трансферной стоимости нападающий «Реала» — 30 миллионов евро.