Ямаль стал дороже на 20 млн евро, а Винисиус подешевел на 30 млн евро

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Ла Лиги по итогам обновлений. Больше всего в цене прибавили нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, полузащитник «сине-гранатовых» Педри и хавбек «Бетиса» Хесус Родригес — все по 20 миллионов евро. Больше всего потерял в трансферной стоимости нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 30 миллионов евро.
Он же будет прогрессировать. Самый горячий пирожок на рынке?
Он же будет прогрессировать. Самый горячий пирожок на рынке?
Несмотря, на свои действительно сильные качества, огромная доля в его успехах то что все считали что играют против дитя.
Его в принципе уже разобрали по его ТТД и нормальные тренеры с нормальными защитниками и опорниками научились его сдерживать.
Многие его сравнивают именно с Месси, называя новым.
Нет, он далеко не Месси и по моему скромному мнению не станет игроком такого же уровня. Это если именно с Леонелем сравнивать.
Несмотря, на свои действительно сильные качества, огромная доля в его успехах то что все считали что играют против дитя.
Его в принципе уже разобрали по его ТТД и нормальные тренеры с нормальными защитниками и опорниками научились его сдерживать.
Многие его сравнивают именно с Месси, называя новым.
Нет, он далеко не Месси и по моему скромному мнению не станет игроком такого же уровня. Это если именно с Леонелем сравнивать.
Венисиус, когда в настроении, играет хорошо, конечно, но такого человека в раздевалке иметь любой тренер не пожелает.
Венисиус, когда в настроении, играет хорошо, конечно, но такого человека в раздевалке иметь любой тренер не пожелает.