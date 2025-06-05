Кейн — самый подешевевший игрок Бундеслиги

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги. Больше всего подорожали (на 20 миллионов евро) нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. Больше всего потерял в цене (15 миллионов евро) форвард мюнхенцев Харри Кейн.
Ранее сообщалось, что в топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита».
А вот Олисе, если будет выступать как минимум на том же уровне, то ценник будет ползти вверх, а если ещё и будет прогрессировать, то не просто расти, а взлетать.
А вот Олисе, если будет выступать как минимум на том же уровне, то ценник будет ползти вверх, а если ещё и будет прогрессировать, то не просто расти, а взлетать.