Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыГермания. Бундеслига 2024/2025

Кейн — самый подешевевший игрок Бундеслиги

сегодня, 15:31

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги. Больше всего подорожали (на 20 миллионов евро) нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. Больше всего потерял в цене (15 миллионов евро) форвард мюнхенцев Харри Кейн.

Кейн — самый подешевевший игрок Бундеслиги Кейн — самый подешевевший игрок Бундеслиги

Ранее сообщалось, что в топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита».

Подписывайся в ВК
Все новости
Индзаги стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире
Сегодня, 13:36 Фото
«Химки» начали процедуру банкротства
Сегодня, 12:33
В топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ шесть футболистов «Зенита»
Вчера, 15:40 Фото
Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 составляют футболисты ПСЖ
Вчера, 13:59
ОфициальноВладелец клуба Чемпионшипа извинился за долги по зарплате
Вчера, 11:30
Стало известно, сколько Вирц будет получать в «Ливерпуле»
Вчера, 10:08
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 16:24
Рыночек отрегулирует... Рост небесконечен, снижение непредсказуемо...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:16
Так ведь старичок уже.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:53, ред.
Даже если в следующем году Кейн забьёт 60+ голов, возьмёт с Баварией требл, заберёт ЗБ и ЗМ, всё равно его ценник будет падать. После тридцати ценники уже не растут. Так что это вполне нормально.

А вот Олисе, если будет выступать как минимум на том же уровне, то ценник будет ползти вверх, а если ещё и будет прогрессировать, то не просто расти, а взлетать.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:46
Он так и будет дешеветь , так как 31 а дальше больше
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:41
Харри придётся доказывать в следующем сезоне голами, ошибочность этих рейтингов....)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 