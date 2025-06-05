Кейн — самый подешевевший игрок Бундеслиги

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сегодня, 15:31

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых подорожавших и подешевевших игроков Бундеслиги. Больше всего подорожали (на 20 миллионов евро) нападающий «Айнтрахта» и полузащитник «Баварии» . Больше всего потерял в цене (15 миллионов евро) форвард мюнхенцев .