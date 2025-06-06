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«Тоттенхэму» придётся выплатить 4 млн евро Постекоглу в случае увольнения

вчера, 13:05

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу получит 4 млн евро компенсации, если его уволят из клуба.

Как сообщает источник, помимо этого австралийскому тренеру также положен бонус в размере 2,4 млн евро за победу в Лиге Европы и выход в Лигу чемпионов. У Постекоглу остаётся ещё два года по контракту с лондонцами. Утверждается, что тренер уже вернулся в Англию из отпуска и в ближайшее время получит ясность относительно своего будущего.

«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне выиграл Лигу Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

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t86zxh7x83wd
вчера в 13:26
Для англичан это копеечная сумма.
Гость
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