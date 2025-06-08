38 миллиардов рублей не спасли «Спартак» и «Зенит». Знаем, сколько тратят и зарабатывают клубы РПЛ

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вчера, 15:26

Безумные футбольные расходы.

Самые богатые клубы страны без трофеев

Представители РФС в середине года публикуют отчеты за финансовый год. Это не обязательно период, равный календарному году. Самые свежие обнародовали 30 мая 2025, что позволяет оценить действия клубов РПЛ и получить полную картину происходящего. Особенность отчета для клубов РПЛ – данные прошли аудиторскую проверку согласно правилам международного футбола. Главный вывод после ознакомления с новым документом – два самых богатых клуба остались без трофеев.

При подготовке к юбилейному году в «Зенит» вложили 25 миллиардов рублей. Двадцать пять миллиардов, которые потратили почти до копейки. По курсу на сегодня это около 275 миллионов евро. Согласно популярному отчету международных аудиторов, такой показатель отправляет «Зенит» на 20-е место в мире по расходам, обогнали «Лион», где американский владелец доигрался до финансовых проблем. Петербуржцы потратили больше денег, чем «Наполи», «Рома» и «Бенфика».

«Наполи» Конте выиграл чемпионат Италии, команда вернется в Лигу чемпионов, где отработает часть вложений в состав. У «Зенита» в графе «коммерческие доходы» указан 21 миллиард рублей. Понятно, что это не только деньги от рекламы, продажи телевизионных прав и заработка в дни матчей. Футболистам и тренерам «Зенита» надо благодарить владельцев клуба, они стабильно находят пути завести в клуб деньги, как делают шейхи в «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен».

«Зенит» не богаче «Милана», «Интера» и «Ювентуса», но в РПЛ не крутятся миллиарды евро, как в Серии А. Впечатляет, что подняли расходы на такую высоту в непростое время. Также впечатляет, что «Лукойл» после отъезда Федуна потратил на «Спартак» 13.3 миллиарда рублей. «Красно-белые» вложили в проект Станковича больше 150 миллионов евро, ведь были зимние расходы, которые могли не учитывать сейчас. Но на выходе результаты ничем не лучше, чем у «Зенита» Семака.

ФК «Краснодар» создает задел на будущее

Если у «Зенита» 21 миллиард указан в статье «коммерческие доходы», то у «Краснодара» аномалия в пункте «прочие операционные доходы». Завели в клуб 11.7 миллиарда рублей. В прошлом году в отчете тоже было существенное пополнение в этой графе. Проще говоря, Галицкий нашел метод законно добавлять ресурсы клубу, хотя это не чисто коммерческие доходы, ведь «Краснодар» не сыграл в Лиге чемпионов, где могли заработать хорошие премиальные УЕФА . Зато игра стоила свеч.

Краснодар стал пятым городом на карте чемпионов после Москвы, Владикавказа, Санкт-Петербурга и Казани, команда Мусаева с расходами в размере 7.3 миллиарда рублей опередила «Зенит», где потратили 24.7 миллиарда рублей, и «Спартак», где суммарные расходы поднялись до 13.3 миллиардов. Другие клубы из Москвы тоже потратили больше, чем «Краснодар». ЦСКА отдал работникам клуба и агентам солидные 7.93, «Локомотив» – 8.01, а «Динамо» 10.76 миллиарда рублей.

Директор «армейцев» Бабаев немножко ошибся, его клуб не шестой по расходам, а пятый, ведь «Краснодар» потратил чуть меньше. На выходе у чемпионов РПЛ 13 миллиардов прибыли, а у «Спартака» 2.6 миллиарда долгов до уплаты налогов. Станковичу будет сложнее выбить деньги на новичков, а у Мусаева есть запас около 14 миллионов евро. Конечно, деньги пойдут в основном на зарплаты игрокам, но если грамотно найти новый клуб Сперцяну, то можно будет неплохо заработать.

Ситуация у других богачей намного хуже. Владельцам «Зенита» снова придется придумать, как завести в клуб два десятка миллиардов рублей, а «Спартаку» надо гасить долги и параллельно декларировать сказочные доходы. ЦСКА в минусе на полмиллиарда, а «Локомотив» на один миллиард. Проще ситуация у «Динамо», московский клуб ушел в минус лишь на 100 миллионов рублей, но спонсоры заводят в клуб по 8 миллиардов рублей в виде коммерческих доходов, крепко держатся на плаву.

«Зенит» тратит больше вместе взятых середняков

Суммарные расходы 10 клубов РПЛ , не входящих в «большую шестёрку» самых богатых, составили чуть меньше 25 миллиардов рублей — примерно столько же было вложено в «Зенит» за год. Впечатляющая разница. Даже небедные клубы «Рубин» и «Ростов», чей бюджет в районе 4 миллиардов рублей, и близко не равны по расходам бывшим чемпионам. А когда «Спартак» в прошлом терял очки в матчах против «Динамо» из Махачкалы или «Факела», он отдавал важные баллы командам, которые в десять раз беднее московского клуба.

Буквально, ведь самые скромные по расходам команды РПЛ из Воронежа и Махачкалы оперируют 1.3 миллиардами рублей, а «красно-белым» выдали 13 миллиардов. Когда «Крылья Советов» обыгрывают в Санкт-Петербурге «Зенит», то это значит, что клуб, потративший почти в 10 раз меньше, забирает очки у самой богатой команды страны и одного из самых богатых клубов мира. Когда «Акрон» Дзюбы переиграл Семака, то Сергей Богданович уступил клубу с бюджетом в 2 миллиарда.

А общий вывод не тешит управляющих клубов – футбол стал дороже. Мировые тенденции влияют, европейцы подняли планку, футболисты стоят дорого, агенты наглеют и требуют на переговорах с клубами из РПЛ высокую комиссию. Только ЦСКА отдал посредникам 535 миллионов рублей. Для сравнения, на развитие академии потратили 470 миллионов. У «Спартака» расходы на агентов 1.17 млрд рублей, за эти деньги можно почти год содержать в РПЛ клуб вроде «Динамо» Махачкала. Не стоит напоминать, что эта команда одержала над «Спартаком» победу.