Шейхи озолотили Индзаги, получает 6 млн рублей в день. Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров

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вчера, 16:00

Симоне Индзаги ворвался в первую тройку.

Удивительно, но только шесть из десяти самых высокооплачиваемых тренеров сейчас работают в Европе, тогда как остальные четыре специалиста зарабатывают серьезные деньги на другом континенте.

Давайте посмотрим на этот топ-10, но сразу хотим предупредить — суммы ориентированы на курс евро к рублю по состоянию на 7 июня 2025 года.

10. Карло Анчелотти (Сборная Бразилии) – примерно 2,4 млн рублей в день

Зарабатывая больше, чем Томас Тухель, Лионель Скалони и Маурисио Почеттино, Анчелотти является самым высокооплачиваемым тренером сборных в 2025 году. Недавно итальянец ушел из «Реала», где, как сообщалось, зарабатывал 9,6 млн фунтов стерлингов в год, и согласился на небольшое сокращение зарплаты, когда подписал контракт с бразильской федерацией футбола. Весь мир с нетерпением ждет, какой именно подойдет Бразилия к чемпионату мира 2026 года. Конечно, задача перед Анчелотти будет только одна — победа, но и выхода в финал, наверное, будет достаточно, чтобы с ним контракт точно продлили. А будет сложно — уже приходится нервничать.

Столько же получают и Лоран Блан в «Аль-Иттихаде», а также Унаи Эмери в «Астон Вилле».

9. Жозе Моуриньо («Фенербахче») – примерно 2,7 млн рублей в день

Моуриньо, безусловно, является самым высокооплачиваемым тренером в Турции. У 62-летнего специалиста остался еще один год по контракту с «Фенербахче», потом может уйти в сборную Португалии, поскольку предложений от «Интера» не было. В Турции весело, но Жозе, вероятно, хочет более спокойную работу.

8. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли») – примерно 2,8 млн рублей в день

37-летний Яйссле — самый молодой тренер в этом списке. Немец отлично поработал с «Зальцбургом», а в 2023 году не смог отказаться от заманчивого предложения «Аль-Ахли». Недавно он завоевал свой первый трофей с саудовским клубом, выиграв в этом году Лигу чемпионов АФК.

7. Луис Энрике ( ПСЖ ) – примерно 2,8 млн рублей в день

После героических подвигов ПСЖ в Лиге чемпионов Энрике, вероятно, вскоре потребует повышения зарплаты, и это будет логично, да и шейхи отказать не смогут. Испанский тренер полностью изменил игру парижан и сыграл ключевую роль в завоевании клубом своего первого титула ЛЧ .

«Первое, что сказал мне Луис Энрике: „Вы увидите, как ваша команда начнет играть в потрясающий футбол. Вам это понравится.“ Он хочет играть в атакующий футбол. Он это сделал, как и обещал. Луис Энрике – лучший тренер в мире», — заявил президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи журналистам в начале этого года.

6. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – примерно 3,7 млн рублей в день

Пожалуй, вот это и есть самая неожиданная позиция в этом топе. Мойес — качественный тренер для Премьер-Лиги, но кажется немного удивительным, что сейчас он зарабатывает больше, чем Арне Слот, Унаи Эмери и Эдди Хау.

5. Стефано Пиоли («Аль-Наср») – примерно 3,8 млн рублей в день

«Аль-Наср» столкнулся с трудностями при поиске подходящего тренера для своей звездной команды. Вероятно, не последнее мнение было у Роналду, искали тренера под него. За последние четыре года клуб сменил шесть тренеров, и теперь ходят слухи, что Пиоли вернется в Италию этим летом. Якобы хочет пойти в «Фиорентину», но такая огромная зарплата может удержать Стефано в Саудовской Аравии.

4. Микель Артета («Арсенал») — примерно 4,5 млн рублей в день

Испанский тренер подписал новый трехлетний контракт с «Арсеналом» еще в декабре, что подняло его на четвертую строчку в данном списке. С момента прихода в «Арсенал» в 2019 году улучшения в игре «канониров» были очевидны. Но теперь этого мало, лондонцы хотят трофей, следующий сезон для Артеты в «Арсенале» может быть решающим.

3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – примерно 6 млн рублей в день

В 2024 году Гвардиола был вторым в этом топе, но недавно опустился на третье место. В ноябре он подписал новый контракт с «Манчестер Сити», который действует до лета 2027 года. Стоит также отметить, что у Гвардиолы не самая высокая зарплата в клубе – его опережает Эрлинг Холанд, который зарабатывает 27,3 млн фунтов стерлингов в год.

2. Симоне Индзаги («Аль-Хиляль») – примерно 6,4 млн рублей в день

Согласился покинуть «Интер» и присоединиться к саудовскому гранду «Аль-Хилялю», Индзаги так и обошел Гвардиолу. В Саудовской Аравии он будет зарабатывать невероятные 26 млн евро в год, что эквивалентно 6,4 млн рублей в день. Его первой задачей на новом месте станет успешная игра «Аль-Хиляля» на Клубном чемпионате мира, где им предстоит встретиться с «Реалом», «РБ Зальцбург» и «Пачукой». Очевидно, что боссы захотят, чтобы команда хотя бы вышла из группы.

1. Диего Симеоне («Атлетико») – примерно 8,4 млн рублей в день

Симеоне является одним из самых долго работающих тренеров на одном месте в мировом футболе, а также самым высокооплачиваемым. Будучи игроком, в девяностых он выиграл чемпионат и Кубок Испании с «Атлетико», а в качестве тренера добился еще больших успехов. Ежегодно сражаться с «Барселоной» и «Реалом» — нелегкая задача, но Симеоне всегда находит способ сделать свою команду конкурентоспособной. Его контракт с клубом действует до 2027 года, и он по-прежнему, как и прежде, намерен дать бой испанским грандам.