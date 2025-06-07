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Шейхи озолотили Индзаги, получает 6 млн рублей в день. Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров

вчера, 16:00
Индзаги

Симоне Индзаги ворвался в первую тройку.

Удивительно, но только шесть из десяти самых высокооплачиваемых тренеров сейчас работают в Европе, тогда как остальные четыре специалиста зарабатывают серьезные деньги на другом континенте.

Давайте посмотрим на этот топ-10, но сразу хотим предупредить — суммы ориентированы на курс евро к рублю по состоянию на 7 июня 2025 года.

Шейхи озолотили Индзаги, получает 6 млн рублей в день. Топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров

10. Карло Анчелотти (Сборная Бразилии) – примерно 2,4 млн рублей в день

Зарабатывая больше, чем Томас Тухель, Лионель Скалони и Маурисио Почеттино, Анчелотти является самым высокооплачиваемым тренером сборных в 2025 году. Недавно итальянец ушел из «Реала», где, как сообщалось, зарабатывал 9,6 млн фунтов стерлингов в год, и согласился на небольшое сокращение зарплаты, когда подписал контракт с бразильской федерацией футбола. Весь мир с нетерпением ждет, какой именно подойдет Бразилия к чемпионату мира 2026 года. Конечно, задача перед Анчелотти будет только одна — победа, но и выхода в финал, наверное, будет достаточно, чтобы с ним контракт точно продлили. А будет сложно — уже приходится нервничать.

Столько же получают и Лоран Блан в «Аль-Иттихаде», а также Унаи Эмери в «Астон Вилле».

9. Жозе Моуриньо («Фенербахче») – примерно 2,7 млн рублей в день

Моуриньо, безусловно, является самым высокооплачиваемым тренером в Турции. У 62-летнего специалиста остался еще один год по контракту с «Фенербахче», потом может уйти в сборную Португалии, поскольку предложений от «Интера» не было. В Турции весело, но Жозе, вероятно, хочет более спокойную работу.

8. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли») – примерно 2,8 млн рублей в день

37-летний Яйссле — самый молодой тренер в этом списке. Немец отлично поработал с «Зальцбургом», а в 2023 году не смог отказаться от заманчивого предложения «Аль-Ахли». Недавно он завоевал свой первый трофей с саудовским клубом, выиграв в этом году Лигу чемпионов АФК.

7. Луис Энрике (ПСЖ) – примерно 2,8 млн рублей в день

После героических подвигов ПСЖ в Лиге чемпионов Энрике, вероятно, вскоре потребует повышения зарплаты, и это будет логично, да и шейхи отказать не смогут. Испанский тренер полностью изменил игру парижан и сыграл ключевую роль в завоевании клубом своего первого титула ЛЧ.

«Первое, что сказал мне Луис Энрике: „Вы увидите, как ваша команда начнет играть в потрясающий футбол. Вам это понравится.“ Он хочет играть в атакующий футбол. Он это сделал, как и обещал. Луис Энрике – лучший тренер в мире», — заявил президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи журналистам в начале этого года.

6. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – примерно 3,7 млн рублей в день

Пожалуй, вот это и есть самая неожиданная позиция в этом топе. Мойес — качественный тренер для Премьер-Лиги, но кажется немного удивительным, что сейчас он зарабатывает больше, чем Арне Слот, Унаи Эмери и Эдди Хау.

5. Стефано Пиоли («Аль-Наср») – примерно 3,8 млн рублей в день

«Аль-Наср» столкнулся с трудностями при поиске подходящего тренера для своей звездной команды. Вероятно, не последнее мнение было у Роналду, искали тренера под него. За последние четыре года клуб сменил шесть тренеров, и теперь ходят слухи, что Пиоли вернется в Италию этим летом. Якобы хочет пойти в «Фиорентину», но такая огромная зарплата может удержать Стефано в Саудовской Аравии.

4. Микель Артета («Арсенал») — примерно 4,5 млн рублей в день

Испанский тренер подписал новый трехлетний контракт с «Арсеналом» еще в декабре, что подняло его на четвертую строчку в данном списке. С момента прихода в «Арсенал» в 2019 году улучшения в игре «канониров» были очевидны. Но теперь этого мало, лондонцы хотят трофей, следующий сезон для Артеты в «Арсенале» может быть решающим.

3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – примерно 6 млн рублей в день

В 2024 году Гвардиола был вторым в этом топе, но недавно опустился на третье место. В ноябре он подписал новый контракт с «Манчестер Сити», который действует до лета 2027 года. Стоит также отметить, что у Гвардиолы не самая высокая зарплата в клубе – его опережает Эрлинг Холанд, который зарабатывает 27,3 млн фунтов стерлингов в год.

2. Симоне Индзаги («Аль-Хиляль») – примерно 6,4 млн рублей в день

Согласился покинуть «Интер» и присоединиться к саудовскому гранду «Аль-Хилялю», Индзаги так и обошел Гвардиолу. В Саудовской Аравии он будет зарабатывать невероятные 26 млн евро в год, что эквивалентно 6,4 млн рублей в день. Его первой задачей на новом месте станет успешная игра «Аль-Хиляля» на Клубном чемпионате мира, где им предстоит встретиться с «Реалом», «РБ Зальцбург» и «Пачукой». Очевидно, что боссы захотят, чтобы команда хотя бы вышла из группы.

1. Диего Симеоне («Атлетико») – примерно 8,4 млн рублей в день

Симеоне является одним из самых долго работающих тренеров на одном месте в мировом футболе, а также самым высокооплачиваемым. Будучи игроком, в девяностых он выиграл чемпионат и Кубок Испании с «Атлетико», а в качестве тренера добился еще больших успехов. Ежегодно сражаться с «Барселоной» и «Реалом» — нелегкая задача, но Симеоне всегда находит способ сделать свою команду конкурентоспособной. Его контракт с клубом действует до 2027 года, и он по-прежнему, как и прежде, намерен дать бой испанским грандам.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:42
Дело Карла и Фридриха живет и процветает!

Закон спроса всегда отражает причинную зависимость между приростами цен и спросом на рынке...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:00, ред.
Дети, которым СМСками в сотни раз меньше денег собирают, всегда удивляются подобным рейтингам. 😐
Migelito
Migelito
вчера в 17:59
Никогда не понимал такую огромную ЗП Симеоне. За что? Впрочем, тут почти все не отрабатывают зарплату. Ладно арабы рынок обрушают, они ничего делать другого не умеют, но прагматичные европейцы то куда?))
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:33
Будет по кромке бегать руками махать приседать публику веселить. За 6 млн в день могли и профессиональных актеров из большого театра пригласить
Гость
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