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Комличенко объяснил, почему выбрал переход в «Локомотив», а не в «Спартак»

вчера, 12:58

Нападающий Николай Комличенко, перешедший из «Ростова» в «Локомотив», рассказал источнику о разговоре с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

Вечер пятницы. Мы с «Ростовом» прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу — как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.

Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы всё обсудили — с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак» активно зовёт, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально.

Сколько раз звонил Станкович? Два. Ещё один раз — в день финала Лиги чемпионов. Но я для себя уже решил, что перехожу в «Локомотив». Сказал агенту: кто хочет, пусть звонит, на меня это не повлияет. Поэтому второй раз с Деяном всё обсудили, я объяснил ему, что выбор сделан. Он пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной. Был расстроен.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 01:16
"Бакаев- техничный игрок, интересный"


Сколько уже таких "техничных, интересных", "перспективных, с большим потенциалом" ПРОМЕЛЬКНУЛО в РПЛ, а?
Много. Ну, если не много, то вполне достаточно, чтобы говорить о какой-то тенденции.
Я её (тенденцию) вижу такой: молодой РОССИЙСКИЙ игрок бегает, тренируется изо всех сил, старается в играх, со временем у него это хорошо получается, с ним переподписывают контракт и т.д. и т. п.
А дальше?
А дальше - ФСЁ!
Жизнь, как говорится, удалась!
Тот же Мостовой в Зените: посмотри, как он сдал в весеннем отрезке?
Не удивлюсь, если и Батраков после переподписания контракта станет таким же, как те, которые до него ходили в "восходящих звёздах".
Огорчусь ли?
Да, огорчусь.
Но НЕ удивлюсь...
Что поделаешь: поколение, свободное от каких бы то ни было нравственных устоев, у которого цель в жизни - БАБЛИЩЕ.
"Люби себя, наплюй на всех и завтра ждёт тебя успех"...
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Даже не знаю, Володя, что сказать. Бакаев- техничный игрок, интересный, но как ты правильно сказал- нестабильный. Нo пока, у Локо не будет приличного тренера- ничего им не поможет. Галактионов, не просто, молодой, неопытный, он элементарно неинтересный тренер и не прогрессирующий...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Руденко тоже за Спартак эпизодически появлялся на поле.
В командах-середняках на вторых ролях, может быть, и пришёлся ко двору.
Но паровозам он ЗАЧЕМ???
А у Бакаева есть неизлечимая болезнь: НЕ-СТА-БИ-ЛЕН!
Не быть ему одним из лучших игроков чемпионата от слова "совсем" и ошибкой, БОЛЬШОЙ ошибкой главного тренера паровозов, кем бы он ни был в следующем сезоне, строить игру через него.
Раньше, как только почитал интервью Бакаева-папы, то сразу понял: для них, Бакаевых, главное - бабло. Причём, здесь и сейчас.
Там всё многочисленное семейство Бакаевых с этого бабла кормится
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:47
Володя, Руденко я не знаю, а Бакаев мне нравился в Спартаке, пока его Зенит не испортил. А в Химках, я его почти не видел, ну только, его отличный гол- в ворота Динамо в 1-м круге. Что касается Локо, то кто бы туда не перешел, в крупный успех этой команды я не верю...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Витя, тут в инете есть новости о том, что Руденко и Зелимхан Бакаев из Химок к паровозам могут перейти: дело уже, как говорится, на мази...
Впору вскрикнуть, как Горбушкин в фильме Гайдая "Не может быть": "Это чё в моей камере происходит???!!!"
Не, я, конечно, понимаю, что и Зелимхан в каких-то командах РПЛ очень могут пригодиться.
Но, не в Локомотиве, ведь!!!
Или уже Локомотив не хочет бороться за чемпионство???
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:05
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
)))
Да уж: страна-то БЫЛА ЧИТАЮЩАЯ!!! ((
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:22
Володя, в то время, почти у всех были такие соседи. Можно было ключи под ковриком оставить и никто бы не взял, а вот на газеты покушались часто...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 22:09
Кто ж Комличенко в Зенит-то приглашал???
Думаю, что ни у кого после Сергеева ПОКА у руководства не возникнет желания кого-то, "мелькнувшего" один сезон, подписывать.
Сергеев-то намного ярче смотрелся в КС ДО перехода в Зенит, а вон оно как получилось...
Gotlib
Gotlib ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:03
Возможно и перешел бы, но в Зените его посадили бы на лавку, как это было с Сергеевым. А в Локомотиве Комли будет в стартовом составе.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
В-А-А-А-А-ПЩЕ КОШМАР!
Ишь какие спортивные соседи у тебя были. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:45
С "Советским спортом" тоже всё было не так просто. Если Батя занимал очередь с ночи в киоск, то я, когда была возможность- караулил почтальона у подъезда, чтобы не прозевать газету, потому что соседи часто воровали...)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Не, ну, мой-то батя тоже "Советский спорт" выписывал нам на двоих ), и в понедельник рано утром к открытию киоска "Союзпечать" бежали, чтобы "Футбол-Хоккей" купить (а то, если опоздаешь и придёшь где-то в 7-40, то можно и с носом остаться)) ), но как-то мимо проходила информация о том же Швецове, Грачёве, братьях Мачаидзе...
Невнимательно читал, что ли??? ))
derrik2000
derrik2000 ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Если бы Комличенко пригласили в Зенит, то он бы тоже рванул туда.
Но у Зенита в нападении полный ажур.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:34
Я как раз обладал. Мы много лет выписывали "Советский спорт", а Батя, по понедельникам, с ночи стоял у киоска, чтобы купить "Футбол-Хоккей".
А кроме всего, у нас было региональное украинское телевидение, по котoрому показывали все матчи киевлян, во всех городах Великой Страны, поэтому, информацию имел- максимальную к боевой!!!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Олeневод (раскрыть)
вчера в 21:31
Благодарю за СУЩЕСТВЕННУЮ поправку.
Очень быстро отвечал, потому и с именем конфуз вышел.
Исправил. ))
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:28
"Ну а про Грачева я уже вспоминал. В те годы, Шахтер был самой силовой командой в союзе и соответственно игроки там были такие же. Вот и Грачев пришел в Спартак при полном несоответствии требованиям клуба."

При Бескове в начале чемпионатОВ столько этих " полных несоответствий требованиям клуба" пылило за Спартак, что просто - ОЙ!
Тогда же информацией ДО начала чемпионата болелы не обладали: включаешь телевизор, начинаешь смотреть футбол, а там "ЧТО??? Этот уже в Спартаке???"
Ну, что поделаешь, Бесков - творческий человек: и театрал завзятый, наряду с Андреем Петровичем, был, и в "артистических тусовках" оба принимали участие, и с великими актёрами был дружен....
В общем, он - "я-художник, я так вижу..."))
Gotlib
Gotlib ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:27
А Осипенко, в отличие от Комличенко не устоял перед баблом и ускользнул от Динамо в Зенит, который предложил зарплату в два раза больше.
Олeневод
Олeневод ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:03
Извините но Швецов был Сергей , перешёл после бронзы 1980-го , а Вася был защитник Кульков , он вроде в конце карьеры за Зенит поиграл
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:16
Приветствую, Дружище!!!
Швецов? Фамилия знакомая, а по игре не припоминаю. У Бескова было такое- или игрока брать несоответствующего игре команды, или стиль соперника попробовать привить Спартаку. В начале-80х, решил Бесков попробовать прессинг Лобановского в Спартаке. После нескольких месяцев, насмешив всю страну вернулся к прежнему футболу... Ну а про Грачева я уже вспоминал. В те годы, Шахтер был самой силовой командой в союзе и соответственно игроки там были такие же. Вот и Грачев пришел в Спартак при полном несоответствии требованиям клуба.
Присутствие Э.Гесса в Спартаке, в принципе было объяснимо: команда только второй год после возвращения, от старой гвардии надо было избавляться, а выбора особого не было, вот и брали игроков уровня Гесса.
4RT
4RT
вчера в 17:32
От одного буратины избывились,другой нарисоваться захотел
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:11, ред.
Привет, Витя! )

"Я не припомню в Спартаке игрока, такого склада как Комличенко. За 60 лет боления за футбол, обладая немалой информацией о советском футболе, видя множество игр Спартака, не припомню у КБ таких футболистов..."

Слушай, при Константине Иваныче в начале очередного чемпионата СССР в Спартак ИЗ ЗЕНИТА )) перешёл нападающий Серёжа Швецов.
Верста коломенская. )
Не помню толком, ТАКОГО же плана, как Комличенко, был или что-то другое?
Помню, что в Спартаке пробыл совсем недолго: любил Константин Иваныч в начале чемпионатов "экскрименты" ставить... )
Может, как раз из-за недобранных во время этих "экскриментов" очков, Спартак всего два раза при нём становился чемпионом... ((
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:19
Нет, Дружище, про удар не помню, к сожалению. Многое другое помню, но не это.
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Правильно поступил. Если уже пожал руку одному, то подло будет после этого перебегать к другому.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:53
Я думал может ты помнишь! У меня почему то отложилось что у него удар бых хорош с подъёма!
Futurista
Futurista
вчера в 14:47, ред.
Ну да)...зачем ему Спартак с 4-го места...Локомотив с 6-го явно лучше)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:30
Комличенко объяснил, почему он отказал Спартаку, а не почему он выбрал Локомотив.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:53
Выбор сделан что теперь воду в ступе толочь...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:45
Привет, Володя!!!
Про удар не скажу, не помню. А как игрок- напористый и в большей степени силовой, но в сравнении с Комли- небо и земля...
А вот, что хорошо помню, так это то, что большинство журналистов не понимали присутствие Гесса в Спартаке, очевидно выпадал из креативного и техничного состава КБ.
Ну правда, можно вспомнить В.Грачева из Шахтера, который, вообще, по всем показателям не подходил Спартаку, но даже он- силовой игрок был умнее и техничнее Комличенко...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:38
Приветствую Виктор! Если не ошибаюсь , то у Гесса удар был аховый!Не то что у Комличенко
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