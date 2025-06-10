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Личка не ведёт переговоров с ЦСКА

вчера, 17:00

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, сообщил источнику, что переговоры с ЦСКА не ведутся.

Переговоры с ЦСКА? Всё это неправда, мы не ведём никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждём хорошего предложения.

Вчера «армейцев» покинул Марко Николич.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:56
Дружище, однополчанин! Вашими устами бы да мед пить, а ваши слова Богу в уши?
stanichnik
stanichnik ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:36
Доброго Здоровья, Нерушимый!
Тогда он сможет повторить судьбу Божевича, который в своёвремя долгий период работал в различных клубах РПЛ от столичных до переферийных.
протон
протон
вчера в 18:29
Ни как не ожидал от Николича такого решения. Был против когда его уволили с Локомотива именно та Смородская. У каждого своё как говорится.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 18:04
Личка симпатичный тренер, но не подойдет он ЦСКА. армейцы будут искать кандидата, похожим на Николича, что бы не менять все кардинально.
lotsman
lotsman
вчера в 17:40
Сейчас посыпятся новости о кандидатах на пост главного тренера Армейцев.)
drug01
drug01
вчера в 17:25
Какой Личка! Пора оставить Цска в покое...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:16
Мы ждём хорошего предложения...
Я считаю, российским топовым клубам не стоит рассматривать кандидатуру Лички. Да, периодами Динамо показывало яркую игру, но в последнее время это случалось всё реже. Марцел подойдёт клубам второй половины турнирной таблицы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:15, ред.
И это очень хорошая новость.
Удачи Личке, но только не в ЦСКА.
introvert pofigist
introvert pofigist ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:04
12 минут продлился марафон, благодаря вашей бдительности.
Это впечатляет. Вы просто мастер своего дела.
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