Личка не ведёт переговоров с ЦСКА

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Динамо» , сообщил источнику, что переговоры с ЦСКА не ведутся.

Переговоры с ЦСКА ? Всё это неправда, мы не ведём никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждём хорошего предложения.