Личка не ведёт переговоров с ЦСКА

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, сообщил источнику, что переговоры с ЦСКА не ведутся.
Переговоры с ЦСКА? Всё это неправда, мы не ведём никаких разговоров с этим клубом. Наверное, в шорт-листе ЦСКА Личка есть, но переговоров нет. Марцел сейчас отдыхает, мы ждём хорошего предложения.
Вчера «армейцев» покинул Марко Николич.
Тогда он сможет повторить судьбу Божевича, который в своёвремя долгий период работал в различных клубах РПЛ от столичных до переферийных.
Тогда он сможет повторить судьбу Божевича, который в своёвремя долгий период работал в различных клубах РПЛ от столичных до переферийных.
Я считаю, российским топовым клубам не стоит рассматривать кандидатуру Лички. Да, периодами Динамо показывало яркую игру, но в последнее время это случалось всё реже. Марцел подойдёт клубам второй половины турнирной таблицы.
Я считаю, российским топовым клубам не стоит рассматривать кандидатуру Лички. Да, периодами Динамо показывало яркую игру, но в последнее время это случалось всё реже. Марцел подойдёт клубам второй половины турнирной таблицы.
Удачи Личке, но только не в ЦСКА.
Удачи Личке, но только не в ЦСКА.
Это впечатляет. Вы просто мастер своего дела.
Это впечатляет. Вы просто мастер своего дела.