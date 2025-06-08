Габулов — об уходе Николича из ЦСКА: «Человек просто идёт за деньгами»

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера армейцев Марко Николича в греческий АЕК.
Безусловно, это потеря. Тренер себя зарекомендовал, взял Кубок. Армейцы очень хорошо выступали в весенней части чемпионата. Если бы Николича пригласили в какой-то европейский топ-клуб из топ-5 чемпионатов, то тогда это другой разговор. Здесь можно понять: прогресс, возможность попробовать свои силы на более высоком уровне. А здесь греческий чемпионат и российский чемпионат... Больше всего понятно то, что человек просто идёт за деньгами.
Руководство армейцев обещает в скором времени объяснить ситуацию.
Чтобы он сказал: "За красно-синий флаг всех порву", а спал в обнимку с альбомом истории футбольного клуба ОППВ-ЦДКА-ЦДСА- ЦСК МО- ЦСКА???
Они все такие.
Что игроки, что тренеры...
И не нужно на них рассчитывать в серьёзных ситуациях, но когда ИМ ЭТО НЕ ВЫГОДНО.
Чтобы он сказал: "За красно-синий флаг всех порву", а спал в обнимку с альбомом истории футбольного клуба ОППВ-ЦДКА-ЦДСА- ЦСК МО- ЦСКА???
Они все такие.
Что игроки, что тренеры...
И не нужно на них рассчитывать в серьёзных ситуациях, но когда ИМ ЭТО НЕ ВЫГОДНО.
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А что в ЦСКА мало платили? Думаю возможный уход связан с еврокубками.
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А что в ЦСКА мало платили? Думаю возможный уход связан с еврокубками.