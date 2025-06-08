Габулов — об уходе Николича из ЦСКА: «Человек просто идёт за деньгами»

Бывший голкипер ЦСКА прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера армейцев в греческий АЕК .

Безусловно, это потеря. Тренер себя зарекомендовал, взял Кубок. Армейцы очень хорошо выступали в весенней части чемпионата. Если бы Николича пригласили в какой-то европейский топ-клуб из топ-5 чемпионатов, то тогда это другой разговор. Здесь можно понять: прогресс, возможность попробовать свои силы на более высоком уровне. А здесь греческий чемпионат и российский чемпионат... Больше всего понятно то, что человек просто идёт за деньгами.