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Габулов — об уходе Николича из ЦСКА: «Человек просто идёт за деньгами»

вчера, 19:44

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера армейцев Марко Николича в греческий АЕК.

Безусловно, это потеря. Тренер себя зарекомендовал, взял Кубок. Армейцы очень хорошо выступали в весенней части чемпионата. Если бы Николича пригласили в какой-то европейский топ-клуб из топ-5 чемпионатов, то тогда это другой разговор. Здесь можно понять: прогресс, возможность попробовать свои силы на более высоком уровне. А здесь греческий чемпионат и российский чемпионат... Больше всего понятно то, что человек просто идёт за деньгами.

Руководство армейцев обещает в скором времени объяснить ситуацию.

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derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:42
Для хорошего человека им, хрекам, ничего не жалко! ))
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:09
А что хотите от легионера?

Чтобы он сказал: "За красно-синий флаг всех порву", а спал в обнимку с альбомом истории футбольного клуба ОППВ-ЦДКА-ЦДСА- ЦСК МО- ЦСКА???
Они все такие.
Что игроки, что тренеры...
И не нужно на них рассчитывать в серьёзных ситуациях, но когда ИМ ЭТО НЕ ВЫГОДНО.
протон
протон
вчера в 20:16
Больше всего понятно то, что человек просто идёт за деньгами.
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А что в ЦСКА мало платили? Думаю возможный уход связан с еврокубками.
jtcqx2n9fd4e
jtcqx2n9fd4e
вчера в 20:15
Греческий чемпионат интереснее! Там еще играют в футбол и для себя, и для болельщиков.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:00
Может хватит делать ставку на иностранных тренеров и игроков
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
Не думаю что в греческом чемпионате платят больше чем у нас
Гость
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