Юран заявил, что готов возглавить ЦСКА

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он стать наставником ЦСКА.
Конечно, у меня есть желание поработать с топ-клубом. Я много раз об этом говорил. Другое дело, что можно рассматривать всё. Остается самое простое — решение от руководителей клуба.
Скажется ли пауза в работе? У многих тренеров она есть. Разве это должно мешать дальнейшей карьере?
У Игнашевича есть опыт ( и не плохой) тренерской работы с теми игроками, что есть ( Балтика ). Подбор молодёжи в ЦСКА хороший, есть с кем работать.
У Игнашевича есть опыт ( и не плохой) тренерской работы с теми игроками, что есть ( Балтика ). Подбор молодёжи в ЦСКА хороший, есть с кем работать.
но не верится в это
но не верится в это