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Юран заявил, что готов возглавить ЦСКА

вчера, 15:48

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он стать наставником ЦСКА.

Конечно, у меня есть желание поработать с топ-клубом. Я много раз об этом говорил. Другое дело, что можно рассматривать всё. Остается самое простое — решение от руководителей клуба.

Скажется ли пауза в работе? У многих тренеров она есть. Разве это должно мешать дальнейшей карьере?

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:21
Юран только для круговорта тренеров в природе))
w796832apukc
w796832apukc
вчера в 19:51
Серёгу Юрана хотел бы видеть в Спартаке, вместо нынешнего пупса
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:39
Конфликт вряд ли возможен, слишком хорошо они знают друг друга.
У Игнашевича есть опыт ( и не плохой) тренерской работы с теми игроками, что есть ( Балтика ). Подбор молодёжи в ЦСКА хороший, есть с кем работать.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:38
Вспомните, Э. Стрельцов играл с В. Ивановым, а затем В. Иванов был тренером Э. Стрельцова, и никаких конфликтов между ними не было. Другое дело, что у Игнашевича нет опыта работы гл. тренером в клубе РПЛ, а это немаловажный фактор, учитывая претензии армейцев на золото в следующем сезоне.
Futurista
Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:30
Игнашевич слишком свой...возможно это будет мешать, да и Игорь в раме ещё играет...возможен конфликт авторитетов...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:21
Юран талантливый как игрок был и я думаю как тренер еще не раскрылся...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ a48haa9r9efk (раскрыть)
вчера в 17:58
Уходит в АЕК
Датак
Датак
вчера в 17:00
химкам и пари ставил очень интересный футбол.
но не верится в это
a48haa9r9efk
a48haa9r9efk
вчера в 16:56
Там вроде серб вполне нормально работает
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:30
Юран лишний, Игнашевич лучше.
drug01
drug01
вчера в 16:24
Юран ищет себе приключений....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:05
Сергей Юран был хорошим игроком.... Видимо, как эксперт, он очень хороший специалист. Но как тренер он не всегда был мне понятен. В частности в ситуациях, связанных с разрывом действующих контрактов. ЦСКА, всё-таки не проходной двор, а клуб с великой историей.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:00
Здравствуйте. Там речь про Лукойл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Думаю, не потянет он конюшню...
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