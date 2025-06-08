Юран заявил, что готов возглавить ЦСКА

Бывший тренер «Пари НН» ответил на вопрос, готов ли он стать наставником ЦСКА .

Конечно, у меня есть желание поработать с топ-клубом. Я много раз об этом говорил. Другое дело, что можно рассматривать всё. Остается самое простое — решение от руководителей клуба.

Скажется ли пауза в работе? У многих тренеров она есть. Разве это должно мешать дальнейшей карьере?