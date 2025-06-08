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Осинькин и Алмейда — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

вчера, 20:05

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и ранее возглавлявший греческий АЕК Матиас Алмейда являются основными претендентами на аналогичный пост в ЦСКА.

По информации источника, в ближайшие два дня армейцы объявят об уходе Марко Николича в АЕК. Нового тренера утвердит совет директоров клуба до конца следующей недели при непосредственном участии председателя Максима Орешкина.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место в таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:47
Орешкин такое гано.уепашили систему.
Vilar
Vilar
вчера в 22:08
Объявление по стадиону ЦСКА: "Вместо выбывшего из технической зоны главного тренера Марко Николича, тренирует ЦСКА Матиас Алмейда."
Объявление по стадиону АЕК: "Вместо выбывшего из технической зоны главного тренера АЕК Матиас Алмейда, тренирует АЕК Марко Николич."
Бартер.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:56
В итоге ни один из них не будет работать в ЦСКА , - 100% ☝️😉
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:50
Подтверждаю!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:48
Ну, думаю, через года два-три узнаем, почему уходит..

Тут, вот, Овчинников, ну, тот, который Борман, армейцам советует:

"Валерий Овчинников: Черчесов — первый номер для ЦСКА"

Вот уж от кого нужно всем клубам не только двери, но и окна закрывать.
Чтобы невзначай не влетел этот "голубь"...
ABir
ABir
вчера в 21:46
Осинькин более вероятно. Российский специалист, да и свободный от обязательств перед другими клубами на данный момент, то есть обойдется ЦСКА не дорого.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:45
Нет Володя, никакого тумана здесь нет. Непонятно другое: как, так быстро могло случиться, что Николич, после такого удачного сезона, практически, уже двумя ногами в Греции...???
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
"Ну пока о нём речь не идёт"

Так ПОКА ещё никого и не назначили...
А вдруг руководство клуба специально туману напускает, чтобы - Р-Р-Р-АЗ!!! - и удивить всех! ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:38
Ну пока о нём речь не идёт.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:37
А мы и не решаем, Володя, просто- мысли вслух.)))
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:35
Эдуард Григорьевич!
Я бы двумя руками проголосовал за Игнаша. Мне понравился его бесстрашный футбол, атакующий, неглядя на авторитеты. Но его футбол для Балтики, для команды из первой лиги. А тут ЦСКА- команда с богатейшей и Великой Историей, другие требования, другие финансовые запросы, всё другое. Ссылаться только на то, что Игнаш в прошлом армеец, думаю, слабое утешение, его футбол еще не проверен временем на все 100%. Мне очень понравилась Балтика Игнашевича, но ЦСКА и Балтика- разный уровень...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:33
"Не выдаст.)))"

А почему бы и нет?
Всякое может быть...
Мудрее, может, стал: и рот за зря на руководство клуба открывать не будет, и с "авторитетами" команды найдёт общий язык??? )
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30
"Не думаю, что Осинькин поменяет свою футбольную модель перейдя в ЦСКА."

Ну, Витя, не нам с тобой и не болелам ЦСКА решать по поводу "футбольной модели" НОВОГО ЦСКА. ))
Это пусть совет директоров клуба репки чешет.
Но с тобой согласен в том, что НЕ будет Осинкин идти против своей ЛИЧНОЙ футбольной философии.

P.S. Разве только за большие, по сравнению с Самарой, деньги. )
Но, полагаю, что, "поломав" себя в этом вопросе, он "сломает" и команду ЦСКА...
А построить другое с теми игроками, которые у него будут у красно-синих - даже если двух-трёх возьмёт из КС, думаю, вряд ли что получится.
Опять же: в ЦСКА. как я вижу, Акинфеев - теневой (и НЕ теневой) лидер.
Как-то с ним отношения у Осинкина сложатся?
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:24
Не выдаст.)))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:22
Привет, Володя!!!
Футбол Осинькина мало чем отличается по своей структуре от футбола пивного чеха, только больше атакующей фланговой игры- любимой игры Осинькина, а так, почти те же яйца, только вид сбоку.))) Для ЦСКА нужен более солидный тренер. Вспомни, как безграмотно и безответственно Самара играла против Спартака и как Спартак ловил Осинькина на примитивных контратаках... Не думаю, что Осинькин поменяет свою футбольную модель перейдя в ЦСКА.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:20
Привет, Витя! )

"Но хорошо еще, если армейское руководство не подбирет хама-грубияна, который сейчас без работы. Вот это- будет конец света."

А если, как ты выразился, "хам и грубиян" ВЫДАСТ и ИГРУ и РЕЗУЛЬТАТ?
Тогда что, конец света отменяется?
ФСЕ на банкет "по случаю..." ))
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:18
"Сергея Игнашевича? Нет опыта? Зато он истинный армеец"

В своё время, в 1976 году, "истинный спартаковец", хоть и "не коренной", Анатолий Крутиков, с "триумфом" вывел Спартак в 1-ю лигу... ((
Так что, вопрос "истинности" - это, пожалуй, лучше на торжества приберечь... )
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:12
"вместе с Осинькиным перейдет и Сергеев"

Это, конечно, хорошо.
Усё правильно.
Только, вот, если бы меня назначили в совет директоров ФК ЦСКА))), я бы крепко задумался...
Осинкин известен чем?
Тем, что ПЕРЕВЁЗ игроков из ФК "Чертаново" в Самару, а затем, ТОЧЕЧНО ВКРАПЫВАЛ в этот состав других игроков.
В основном, легионеров.
В ЦСКА у него уже будет другая ситуация.
Команда по сути есть.
Ну, может быть, где-то на какой-то позиции требует усиления, но КОМАНДА В ЦЕЛОМ ЕСТЬ.
Ещё.
В КАКОЙ футбол играли футболисты ЦСКА при Николиче?
В "дисциплинированно-бегательный".
А Осинкин ставит совершенно другой футбол.
Да, в чём-то авантюрный, но нравящийся публике.
А понравится ли руководству ФК ЦСКА, что ИГРА команды привлектельна, а, вот, с очками в таблице не очень???
Не думаю.
Или у ЦСКА "вектор развития")) перед началом нового чемпионата поменяется?
Тоже сомневаюсь.
Лично для меня, Алмейда, как главный тренер - кот в мешке.

"Внимание! Вопрос знатокам!
ПА-ЧИ-МУ Алмейда желает тренировать ЦСКА, из которого уходит в его бывший клуб Николич на более высокую зарплату?"

Алмейде что, больше, чем в АЕКе ЦСКА готов платить, или он согласен на ту получку, которая была у Николича???
А ПА-ЧИ-МУ Николичу отказались больше платить?

Какая-то непонятная. в т. ч. в финансовом вопросе, может быть рокировочка...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:06
Мне кажется, что Осинькин слишком простоват для того, чтобы возглавить клуб, претендующий на трофеи. Матиас Алмейда? Лично я его совсем не знаю. А почему бы не попробовать Сергея Игнашевича? Нет опыта? Зато он истинный армеец. Его надо попробовать, как бы не перегорел.
Capral
Capral
вчера в 20:59
Осинькин в ЦСКА? С трудом верится, потому что это будет- авантюрная атака шашками наголо и совершенно без центра поля, без подстраховки, отборов и подборов. Но возможно, вместе с Осинькиным перейдет и Сергеев. Но в целом- это будет анархичный футбол, для команды середины таблицы... Но хорошо еще, если армейское руководство не подбирет хама-грубияна, который сейчас без работы. Вот это- будет конец света.
Альмейду не знаю, ничего сказать не могу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:58
Альмейда вряд ли.( на тебе Боже, что нам не гоже ?)
Осинькин как вариант может быть. А Игнашевич -- лучше ( на мой взгляд )
lotsman
lotsman
вчера в 20:54
ЦСКА и АЕК обменяются тренерами.)
Red blu
Red blu
вчера в 20:40, ред.
Как работал Осинькин в Крыльях Советах мы видели, а вот что интересного про Алмейду.
Бывший игрок Лацио, Интера и сборной Аргентины, автор золотого дубля в Греции в 2023 году с АЕКом.
Говорят что у Алмейды то же любимая схема - ромб.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:26
Как там говорил "коммуникатор по коммуникациям" ЦСКА Кирилл Брейдо по поводу ухода Николича???

"у Марко прекрасные отношения со всем высшим руководством клуба, и вчера и позавчера у Марко были разговоры с каждым из них. Ни о каких ультиматумах речи не было и никогда не шло. СЕЙЧАС КЛУБ И ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ГОТОВЯТ СОВМЕСТНУЮ КОММУНИКАЦИЮ"

Получается, что - ФСЁ!!!
"Коммуникация" уже никому на хрен не сдалась. ))
Тогда нужно увольнять за ненадобностью этого "директора по коммуникациям"...
КОММУНИКАЦИЮ НЕ СМОГ ОРГАНИЗОВАТЬ! )
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:21
Николич из ЦСКА в АЕК, а Алмейда из АЕКа в ЦСКА ротация какая-то непонятная, напоминает старый анекдот похоже на перемещение кроватей в барделе.
Гость
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