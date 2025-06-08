Осинькин и Алмейда — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и ранее возглавлявший греческий АЕК Матиас Алмейда являются основными претендентами на аналогичный пост в ЦСКА.
По информации источника, в ближайшие два дня армейцы объявят об уходе Марко Николича в АЕК. Нового тренера утвердит совет директоров клуба до конца следующей недели при непосредственном участии председателя Максима Орешкина.
В прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место в таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок России.
Альмейду не знаю, ничего сказать не могу.
Альмейду не знаю, ничего сказать не могу.
Это, конечно, хорошо.
Усё правильно.
Только, вот, если бы меня назначили в совет директоров ФК ЦСКА))), я бы крепко задумался...
Осинкин известен чем?
Тем, что ПЕРЕВЁЗ игроков из ФК "Чертаново" в Самару, а затем, ТОЧЕЧНО ВКРАПЫВАЛ в этот состав других игроков.
В основном, легионеров.
В ЦСКА у него уже будет другая ситуация.
Команда по сути есть.
Ну, может быть, где-то на какой-то позиции требует усиления, но КОМАНДА В ЦЕЛОМ ЕСТЬ.
Ещё.
В КАКОЙ футбол играли футболисты ЦСКА при Николиче?
В "дисциплинированно-бегательный".
А Осинкин ставит совершенно другой футбол.
Да, в чём-то авантюрный, но нравящийся публике.
А понравится ли руководству ФК ЦСКА, что ИГРА команды привлектельна, а, вот, с очками в таблице не очень???
Не думаю.
Или у ЦСКА "вектор развития")) перед началом нового чемпионата поменяется?
Тоже сомневаюсь.
Лично для меня, Алмейда, как главный тренер - кот в мешке.
"Внимание! Вопрос знатокам!
ПА-ЧИ-МУ Алмейда желает тренировать ЦСКА, из которого уходит в его бывший клуб Николич на более высокую зарплату?"
Алмейде что, больше, чем в АЕКе ЦСКА готов платить, или он согласен на ту получку, которая была у Николича???
А ПА-ЧИ-МУ Николичу отказались больше платить?
Какая-то непонятная. в т. ч. в финансовом вопросе, может быть рокировочка...
Это, конечно, хорошо.
Усё правильно.
Только, вот, если бы меня назначили в совет директоров ФК ЦСКА))), я бы крепко задумался...
Осинкин известен чем?
Тем, что ПЕРЕВЁЗ игроков из ФК "Чертаново" в Самару, а затем, ТОЧЕЧНО ВКРАПЫВАЛ в этот состав других игроков.
В основном, легионеров.
В ЦСКА у него уже будет другая ситуация.
Команда по сути есть.
Ну, может быть, где-то на какой-то позиции требует усиления, но КОМАНДА В ЦЕЛОМ ЕСТЬ.
Ещё.
В КАКОЙ футбол играли футболисты ЦСКА при Николиче?
В "дисциплинированно-бегательный".
А Осинкин ставит совершенно другой футбол.
Да, в чём-то авантюрный, но нравящийся публике.
А понравится ли руководству ФК ЦСКА, что ИГРА команды привлектельна, а, вот, с очками в таблице не очень???
Не думаю.
Или у ЦСКА "вектор развития")) перед началом нового чемпионата поменяется?
Тоже сомневаюсь.
Лично для меня, Алмейда, как главный тренер - кот в мешке.
"Внимание! Вопрос знатокам!
ПА-ЧИ-МУ Алмейда желает тренировать ЦСКА, из которого уходит в его бывший клуб Николич на более высокую зарплату?"
Алмейде что, больше, чем в АЕКе ЦСКА готов платить, или он согласен на ту получку, которая была у Николича???
А ПА-ЧИ-МУ Николичу отказались больше платить?
Какая-то непонятная. в т. ч. в финансовом вопросе, может быть рокировочка...