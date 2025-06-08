Осинькин и Алмейда — основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

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вчера, 20:05

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и ранее возглавлявший греческий АЕК являются основными претендентами на аналогичный пост в ЦСКА .

По информации источника, в ближайшие два дня армейцы объявят об уходе в АЕК . Нового тренера утвердит совет директоров клуба до конца следующей недели при непосредственном участии председателя .